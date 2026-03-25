泰國恐怖分屍案！老撾男殺女友裝8袋棄屍　手提頭顱出門畫面曝光

泰國近期傳出恐怖命案，1名老撾籍的20歲女子遭到男友殘忍殺害，後者事後還將女友分屍、裝進8個垃圾袋，監視器畫面甚至拍到他提著女友頭顱、走出公寓的畫面。這名恐怖男友後續遭到警方逮捕，他一度辯稱女友是輕生，冷血行徑曝光後引起熱議。



老撾男殘殺女友 手提頭顱畫面曝

《Thaiger》報導，泰國暖武里府巴吞他尼警局24日晚間8時左右接獲報案，有人在當地1條供水渠道中發現人體殘骸。警方到場後發現1個黑色垃圾袋，並表示「1名女子的頭部被裝在這個垃圾袋中，還先用毛巾包裹，最後裝進袋中並棄置」。

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進一步搜尋後，警方陸續在距離前述垃圾袋50公尺、10公尺和附近廢棄巷弄中發現共計8個裝有屍塊的垃圾袋。死者後續被確認為20歲、化名Am的老撾女子，她與26歲的男友Tom同居在曼谷。調查人員懷疑Am在住處被殺害並遭肢解，兇手再將殘肢遺棄附近地區，而頭號嫌疑人正是男友Tom。監視器也拍到他提着疑似Am頭顱的畫面。

警方後續開始追蹤Tom的行蹤，並在發現他試圖逃離泰國、前往老撾時將其逮捕。起初Tom否認殺害女友，但承認兩人曾發生激烈爭吵，他告訴調查人員Am在芭達雅1家娛樂場所擔任派對公關，並聲稱自己前往芭達雅、強迫Am跟他一起返回曼谷的住處，最後Am在兩人爭吵期間拿刀自殘。

Tom表示自己在驚慌失措下肢解女友的屍體，並將殘骸裝入8個垃圾袋後棄置，後續計畫逃亡、最終遭到逮捕。不過Am的哥哥告訴警方「Am和Tom交往了大約3年，兩人都在同一家醫院工作，Am是餐廳員工，Tom是廚師」，更爆料Am過去多次遭到Tom的虐待。

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