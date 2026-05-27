老撾7人赴岩洞淘金受困一週　救援隊：至少5人生還　搜尋剩餘2人

老撾中部賽宋本省（Xaysomboun）5月20日有7名民眾進入中部賽宋奔省的洞穴後受困多天，救援隊連日展開搜救工作，5月27日宣告好消息，指至少5人生還。



泰籍救援隊員Kengkad Bongkawong在社交網站發文稱「找到5人，他們安全，正在尋找剩餘2人。」

據救援隊指，一旦找到受困人員，他們將接受身體檢查，並獲得流質和凝膠狀食物。救援隊之後會制訂營救方案。

老撾中部Xaysomboun省有7名民眾自2026年5月20日起被困在一個遭洪水淹沒的岩洞，救援人員正展開救援行動。圖為救援隊25日上傳的照片。（FB@หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ MTK Command & Control Center）

這7人於5月20日進入洞穴淘金，但之後因暴雨導致的洪水與山泥傾瀉被困。一支泰國救援隊於24日加入搜救行動，並在26日表示已突破15米的障礙，距離目標區域僅剩不足20米。救援隊領隊Kengkard Bongkawong在社交媒體上表示：「從此刻起，我相信成功已不遠。」

救援行動由泰國志願災難救援隊與當地組織「老撾人民救援志願者」共同執行。其中一名救援人員曾參與2018年轟動全球的泰國少年足球隊洞穴救援行動。救援隊日夜不停進行抽水，並在洞穴上方發現4個可能與洞穴系統相連的豎井，或可提供額外的救援路徑。

據影片顯示，救援人員在頭燈照明下於狹窄空間中爬行，或在混濁及胸的水中艱難前行。救援隊現正集中力量打通一條被認為能通往受困者所在洞穴的水下通道。目前，所有受困者狀況未明，但救援方對即將成功接觸他們表示樂觀。