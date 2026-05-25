5意大利人馬爾代夫潛水亡　當局：全部遺體已運返回國

馬爾地夫政府 5月23日表示，本月初在馬爾地夫潛水時不幸身亡的5名意大利潛水員中，最後4人的遺體已於上周六清晨運回意大利。意媒報道，四具棺同日中午運抵米蘭馬爾彭薩機場，遺體已送往殮房，驗屍工作定於周一展開。



涉事的5名潛意大利分別是知名海洋生物學家、生態學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）、其女兒兼學生Giorgia Sommacal、研究員Muriel Oddenino及Federico Gualtieri以及潛水教練Gianluca Benedetti。

5名意大利人5月14日到馬爾代夫水底下50米的洞穴潛水，不幸發生意外身亡。當時，其中一名意大利潛水教練的遺體在洞穴外被發現並早已運回意大利。

5名意大利人2026年5月14日到馬爾代夫水底下50米的洞穴潛水，不幸發生意外身亡，其中包括海洋生物學家、生態學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）。（左圖：FB@Project Seagrass右圖：X@ Greenpeace_ITA）

上周三，馬爾代夫總統媒體辦公室表示，最後兩名死者遺體已被打撈，整個搜救行動正式結束。

馬爾地夫總統發言人Mohamed Hussain Shareef 日前表示，當局已啟動兩項調查：一項是調查5名潛水員的死因，另一項調查參與打撈時殉職的馬爾地夫軍方潛水員Mohamed Mahudhee的死因。他又指，意大利同意分享運返遺體的驗屍結果。