意大利逾百野生孔雀「佔領」村莊　居民受影響幾家歡樂幾家愁

意大利北部愛美利亞-羅曼尼亞（Emilia-Romagna）度假村莊Punta Marina野生孔雀數量激增至約120隻。儘管這些孔雀為村莊帶來歡樂，但也擾亂交通和環境，讓居民陷入困擾。



這些孔雀原本棲息在村莊後方松樹林，因躲避天敵進入村莊，新冠疫情期間大量繁殖，如今遍佈屋頂、柵欄，甚至「霸佔」廢墟。

村民現已分裂成兩大派系，反對人士抱怨，孔雀夜間求偶啼叫擾亂睡眠，糞便弄髒地面、抓撓啄損車輛和屋頂，破壞植物，他們還擔心影響旅遊業，呼籲將其轉移到自然棲息地。

支持人士則認為孔雀是村莊「神奇的存在」，當地商家稱牠們能吸引遊客，還有居民自封為孔雀「護林員」，主張人與孔雀和諧共存。

當地政府曾嘗試搬遷孔雀，因動物權利組織反對失敗，而2024年發起的和諧共處，宣傳效果亦有限。目前已有野生動物園願意接收約20隻孔雀，等待政府回應，如何人道管理孔雀數量、化解居民分歧，成為當地難題。