伊波拉｜民主剛果疑似病例大幅下調至116宗　確診增至344例

世界衛生組織（WHO）6月2日表示， 剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）的伊波拉（Ebola）疑似個案，從之前的906宗大幅下修至116例。民主剛果同日稍後時間公布，該國確診個案升至344宗，當中60人死亡。



2026年5月31日，在剛果民主共和國伊圖里（Ituri），身穿防護裝的醫護人員，正協助當地控制伊波拉（Ebola）疫情。（Reuters）

烏干達新增6宗確診 累計增至15宗

世衛發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）表示，烏干達已確診9宗伊波拉病例，並有1宗相關死亡。隨後，烏干達衛生部再公布，新增6宗確診病例，使該國累計確診個案增至15宗。至於新增6宗病例，均為其他確診病例的密切接觸者。

當被問到為何民主剛果的疑似病例大幅下調，林德梅爾表示，數百宗病例經調查已被排除，病人不是確診其他疾病，就只是單純發燒。她又稱，隨著檢測持續進行，病例數字將出現波動。