美國疾控中心前主任示警：全球未準備好應對下一場大流行疫情

美國疾病控制與預防中心前主任弗里登（Tom Frieden）警告，由於當前對伊波拉疫情的應對措施以及美國公共衛生預算的削減，全球並未做好充分準備應對下一場疫情大流行。



弗里登近日接受彭博電視訪問時表示，目前的伊波拉疫情雖不會演變成全球大流行，也不會對大量美國人構成重大風險，但卻是一場檢驗全球衛生體系能力的「壓力測試」。他說：「但世界目前在這場測試的表現不佳，可以說我們目前為止是失敗的，這對未來是個不詳訊號。」

非洲疾病控制與預防中心上周四稱，目前已錄得1077例疑似本迪布焦型（Bundibugyo strain）伊波拉病例，疫情正迅速擴散。剛果民主共和國、烏干達與盧旺達之間已實施部分邊境關閉措施，這增加了協調救援與物資輸送的難度。

美國疾病控制與預防中心前主任弗里登（Tom Frieden，右）警告，全球並未做好充分準備應對下一場疫情大流行。（FB圖片）

曾在奧巴馬政府年代擔任美國疾病控制與預防中心（CDC）主任的弗里登，還批評了特朗普（Donald Trump）政府近期削減公共衛生投入，包括停止向世界衛生組織繳費、裁減逾3000名疾控中心員工，以及撤換中心部分高級領導層。 他說：「我們的防線已經鬆動，世衛組織必須更強大，美國疾控中心也必須保持穩健。」