伊波拉｜國家衛健委專家組赴民主剛果 支援防控疫情工作
撰文：蕭通
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新華社6月1日報道，國家衛生健康委員會表示，針對剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）的伊波拉（Ebola）疫情，中國首批專家組將於6月2日淩晨從北京啟程，前赴當地支援防控疫情工作。
報道指出，世界衛生組織（WHO）於5月17日宣布，民主剛果的伊波拉疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。為弘揚國際團結抗疫精神，中國政府決定選派高水平抗疫醫療專家組，前赴當地支援。
據指出，專家組成員均擁有豐富的疫情防控經驗，融合公共衛生、中西醫診療專業力量，將聯同當地醫療隊支援疫情防控，並推動當地醫療機構、中國醫療隊、中國駐外使館、中資企業及海外公民，開展防疫與救治培訓。
國家衛生健康委有關負責人表示，選派高水平抗疫醫療專家組支援民主剛果，充份體現中國參與國際行動、攜手各國共抗疫情的擔當。
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