台灣肯定日菲海域劃界談判　北京斥民族敗類：侵害中國海洋權益

台灣當局上月底表態肯定日本與菲律賓啟動海域劃界談判後，中國外交部6月2日批評指，台獨勢力已淪為徹頭徹尾的民族敗類。國台辦周三表示，相關劃界談判嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法及國際關係基本準則，完全非法無效。



中國外交部發言人毛寧周二表示，台海兩岸同屬一個中國，維護國家領土主權和海洋權益是兩岸全體中國人的共同責任。民進黨當局為了謀求政治私利，不惜出賣中華民族的整體利益，台獨勢力已經完全喪失民族立場，淪為徹頭徹尾的民族敗類。

毛寧強調，此次日菲擬探討劃界的海域位於台灣以東，根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中方在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架，而海岸相向或相鄰國家間的專屬經濟區和大陸架界限應由有關國家以公平的協議劃定，因此涉及台灣以東海域的劃界談判必須有中方參與。

2026年5月26日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

國台辦發言人朱鳳蓮周三回應相關提問時，重申世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份，日本、菲律賓宣布的劃界談判嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法。

朱鳳蓮強調，兩岸同胞同屬中華民族，應站穩民族立場、堅持民族大義、共同維護國家主權和領土完整、維護中華民族的整體利益。台灣民進黨當局靠外部勢力出賣民族利益，必將受到兩岸同胞的唾棄和歷史的懲罰。

2026年5月20日，中國北京，中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮在記者會上邀請記者提問。（新華社）

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）5月28日訪問日本期間，雙方發表聯合聲明宣布正式啟動日菲間專屬經濟區和大陸架的劃界談判。台灣此前曾表示對談判一事予以肯定，並期待有關方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。