香格里拉對話｜赫格塞斯對華論調放緩　崔天凱：有理不在聲高

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月30日在第23屆香格里拉對話發表全體會議演講中，明顯降低對中國的批評力度。中國前駐美大使崔天凱受訪時表示，中美應當冷靜溝通，而不是吵架，並提及中國古語「有理不在聲高」。



赫格塞斯在今年的演講中，未提及台灣、南海等議題。他表示，華盛頓將採取「強硬、沉著、明確」（strong, quiet, clear）的行動促進地區穩定。外界認為，赫格塞斯今年對華批評烈度有所減弱。

2026年5月30日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在第23屆香格里拉對話會上發表演講。（Reuters）

對此，崔天凱表示赫格塞斯在這些問題上「謹慎一點是對的」，並直言：「可見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問中國還是有些效果的。」

崔天凱又稱：「我想他（赫格塞斯）是試圖在貫徹（特朗普）總統的意圖。中美之間不管有分歧也好，有共識也好，當然需要坐下來冷靜地、安靜地好好溝通，好好交流，（而不是）一直大聲在那吵架。中國有句話，有理不在聲高。」