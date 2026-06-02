英國鐵路私有化：資本得到利益　政府得到爛攤子　老百姓得到什麼

歐洲最高的票價、火車晚點、班次取消、空調欠缺……更嚴重的是脱軌、撞車等安全事故頻頻發生，這是英國鐵路。



據英國廣播公司（BBC）消息，5月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）在社交網站X宣布，戈維亞泰晤士連線鐵路公司（Govia Thameslink Railway即GTR）即日起將收歸國有。

5月31日，英國首相施紀賢在X宣佈，戈維亞泰晤士連線鐵路公司即日起將收歸國有。（截取自X@Keir_Starmer）

按圖了解英國近期相關消息及圖片：

+ 10

他表示：「我曾承諾，我們將修復已經破敗不堪的英國鐵路系統。從今天起，南方鐵路、泰晤士連線鐵路、大北方鐵路和蓋特威克快線將重新回歸國有。」

英國網友一邊倒地在為此事點讚，大家真的受夠了。

戈維亞泰晤士連線鐵路公司擁有4條鐵路線路，包括泰晤士連線、南方鐵路、大北方鐵路和蓋特威克機場快線。負責英國約六分之一的鐵路客運量，是英國最大的鐵路營運商。其它私營鐵路也都將在合約到期後收歸國有，完成時間為2027年。

戈維亞泰晤士連線鐵路公司即日起將收歸國有。（GTR官網）

在2024年11月20日，英國議會已通過了《客運鐵路服務（公有權）法案》這一法案標誌着英國前後跨度超過40年的「鐵路私有化」之路，徹底失敗。

2025年5月25日，西南鐵路公司（負責運營倫敦至英格蘭南部多條線路）被收歸國有，打響了鐵路國有化第一槍。那些私營鐵路公司沒有抗議，也沒有尖叫，默默地接受了這一切。因為它們已經賺到盆滿缽滿，爛攤子交給政府，它們可以完美脱身。

英國政府為什麼要出來接手爛攤子？因為鐵路事關6000多萬英國人的日常生活，私人營運商可以申請破產，拍拍屁股走人，但政府必須想辦法讓列車繼續運行。

這就引出了另一個大問題——鐵路事業的性質是什麼？

當然是承擔社會責任，為英國人的日常生活提供便捷廉價的服務。然而在上世紀80年代掀起的私有化浪潮中，這一認知被改變了。盈利，成了鐵路第一目標。

那些為利益集團代言的「經濟學家」們，是這樣說服政府和民眾的：英國鐵路年年虧損，政府因此揹負了巨大的財政包袱。

虧損的根本原因是：英國國有企業壟斷了鐵路，導致私營企業喪失了競爭機會。



如果讓鐵路私有化，那麼，不僅可以讓鐵路激發出最大的活力，而且可以幫政府甩掉財政包袱。民眾呢？也將因企業競爭而得到高質量服務。

《經濟學人》、《金融時報》這些「新自由主義」的吹鼓手，不停地呼籲鐵路私有化，一切私有化。

1974年諾貝爾經濟學獎得主海耶克（Friedrich Hayek）的「徹底市場化理論」就成了經濟界的「聖經」。彷彿私有化是萬能的，能夠包治百病。這套理論，在英國叫戴卓爾主義，在美國叫列根經濟學。

1974年諾貝爾經濟學獎得主海耶克（Friedrich Hayek）（GettyImages）

在美國的代表是「新自由主義之父」弗里德曼，他的主張，通俗點說，就是「萬物皆可外包」，市場「無形的手」可以創造一切。

「新自由主義」成了一種「宗教」，信者如雲。表現好的人，還能得到西方經濟大獎，被包裝成「經濟學家」之後，再回到各國去推行這一套。

1979年，英國首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher，又譯撒切爾）就將「國家企業局」與「全國發展研究公司」（NRDC）合併，改名為英國技術集團（BTG）。

「國家企業局」成立於二戰之後。政府作為公共事業的看管人，通過國有化管理，提高英國製造業競爭力，同時讓英國老百姓享受經濟紅利。

「國家企業局」被廢除後，英國私有化之路就少了一塊巨大的「擋路石」。英國政府順利地把英國航空公司和電報公司兩大國企低價賣給私人公司。接着，全英貨運公司也被賣掉，僅僅賣了5300萬英鎊，不到它真實估值的五分之一。

【延伸閲讀】為何等火車的地方叫「月台」而非「日台、星台」？看一張照片就懂（點擊放大瀏覽）

+ 10

嚐到甜頭的私人資本，變本加厲，盯上了英國鐵路。

但掌管英國鐵路局的彼得．帕克爵士，堅決反對將鐵路私有化。他堅持「鐵路承擔社會責任」的立場，於是他被媒體批為「老頑固」，雙方拉鋸。但在整個八十年代，英國的經濟浪潮就是「私有化」，一些鐵路路段也開始試點。

1993年11月，在保守黨推動下，英國議會通過了《鐵路改革法案》。1994年實施，1997年完成了鐵路私有化。英國鐵路被分成為「客運營運」和「鐵路基礎設施建設」兩大部分，分開出售。120多家私營企業瓜分了英國鐵路，為了鼓勵私人資本收購鐵路股權，英國政府還為他們提供補貼。

英國鐵路（Reuters）

英國鐵路被分成17個大區，再分成102個區段，再招標分包，得標者多半來自於外國，運營方各自為政。貨運、客運、鐵軌、車站、售票、運行、信號等20多個系統，分別交給不同的營運商，主要是美國資本，英國政府反而不被允許參與其中。

英國政府設立了兩個監管部門，監督鐵路營運公司。

開頭兩年，私營公司還做得有模有樣，一切似乎都在向着好的方向發展，自由競爭、服務提升、維護到位…… 然後，它們就以提高服務品質為由，頻頻提高票價。鐵路的服務問題和安全問題也開始出現，但這是必然的。

一、私人公司優先考慮的是股東利益

鐵路企業為追求股東回報，普遍通過高股息分紅、股東貸款利息等方式轉移現金流，而非用於基礎設施維護。比如，軌道更新是一項重大成本。但鐵路企業只需遵守「合約條款」，能維持基本運營，按照最低要求完成就OK了。



2000年10月17日，一列旅客列車在哈特菲德彎道脱軌，4人死亡，近百人受傷。事故原因就是鋼軌裂隙沒有及時發現。

二、政府監管缺位與責任不明

企業通過提高票價、削減各項成本支出，實現利潤最大化，監管部門不能干預，因為這是企業正常的經營行為。企業即便負債，也要向股東分紅，形成「債務驅動分紅」模式，監管部門也不能干預，因為這屬於財務範圍，跟鐵路運營、安全維護沒有關係。



120家公司的合約關係複雜化，導致監管混亂，安全漏洞頻發，但監管部門無權要求修改合約。等出了事故，責任就很難明確。企業有足夠的律師去打官司，重大事故，對企業負責人上刑是不可能的，最多是賠償。

三、短期利益主義與公共設施長期安全的矛盾

在英國修建一條鐵路往往需要10年。收回成本，實現利潤需要幾十年。所以，追求短期利益的投資人，是不可能投資新鐵路的。資本方早就通過股息和分紅把基礎設施投入資金壓榨乾淨了，老鐵路最好能夠用到「死」。



外包外包再外包，最後接手一定是利潤空間最小的承包商。

2月4日，英國南方鐵路一輛列車在倫敦南部車廠附近發生脱軌。（GettyImages）

2002年5月10日，波特斯巴車站，一節車廂脱軌衝上站台，造成7人死亡、67人受傷的悲劇，兩名台灣女記者遇難，香港鳳凰衛視主播劉海若重傷。這宗事故的主要原因就是負責鐵路維護的承包商僱傭了幾乎沒有任何經驗的臨時員工。

公共設施的安全維護必然是長期的，但這恰恰最不符合私人企業的「成本最小化」原則。在鬆散的安全管理之下，英國鐵路的鐵軌被偷、車站失火、火車迷路、半路停車等亂象時有發生。

大事故還有：

1997年，索撒爾兩趟列車相撞，7人死亡，150人受傷。

1999年10月5日，帕丁頓車站，列車相撞，31人死亡、500多人受傷。

2001年2月28日，北部大黑克鎮，列車相撞，13人死亡，70人重傷。

……



英國鐵路在後來的十幾年裏，為什麼沒有再出現重大事故？

不是鐵路企業良心發現了，而是英國政府將每年補貼從10億英鎊飆升至60億英鎊，並指定用於安全維護。

這不是笑話嗎？經濟學家說的可是鐵路私有化能夠減輕政府經濟負擔，理論一套一套的，結果政府負擔卻是不減反增。

鐵路翻新呢？想都不要想。私營企業是不會進行這種戰略規劃的，英國北部很多鐵路還是維多利亞女王時代留下的。

2009年1月，戈登．布朗（工黨首相，2007—2010年）宣佈了一項宏大計劃＿--投資200億英鎊修建「高鐵二號」。

2011年，卡梅倫上來後，就修改了布朗計劃，「高鐵二號」（HS2工程）改為550公里，增加路線，設計時速350公里以上，預算增加到327億英鎊，預計2033年投入運營。

2014年，預算變成557億英鎊，而「高鐵二號」還只是一個PPT。

2017年，女王御準「高鐵二號」可以開工。

2019年，預算又變成了880億英鎊，高鐵工程卻還沒起步，前期就已經花了30億英鎊。

2020年2月，預算又升到了1060億英鎊。

2033年全線投入運營？等大英解體都未必能看到。



為什麼預算會從200億英鎊變成1060億英鎊？因為任何一家私營鐵路公司都想分到一塊蛋糕，政府撥款200億英鎊怎麼夠？

地鐵也是如此，去年7月8日，英國《每日電訊報》報道，倫敦部分地鐵因為沒有安裝空調，尤其是最繁忙的中央線（Central Line）、維多利亞線，車廂温度飆到了40℃以上，猶如蒸籠。大批乘客在車廂內被熱到有嘔吐感、虛脱、犯暈，許多人下車後憤怒地向倫敦市廳投訴，運豬車都比這強。

英國地鐵（GettyImage）

微博上卻還有人為英國地鐵洗地，從海洋性氣候說起，說什麼倫敦夏天大概率不會有酷暑，倫敦地鐵不需要空調。敢情他們比英國人還懂英國？

《衛報》記者質問，每天6.8英鎊左右的車票錢，乘客卻得忍受40多度高温，讓孕婦、老人、小孩處於危險之中，政府到底管不管？

倫敦交通局回應：

冷氣列車要等到2030年。

等着看吧，今年七八月份，倫敦地鐵還會散發純正的英國汗臭味。地鐵營運商不急，合約又沒有規定必須安裝空調，政府急的話，那就掏錢吧。

倫敦市前市長利文斯通（Ken Livingstone）曾強烈批評倫敦地鐵私有化後，安全問題惡化，私人公司只會全力賺取利潤，不會為改善鐵路安全和服務增資。

倫敦市前市長利文斯通（GettyImages）

英國TV4做了一次民調，60%以上民眾希望地鐵收回國有，不能再讓私人公司經營。晚點、停運、髒亂差已變成了常態。但這又怎樣呢？你去法院告好了，企業又不怕打官司。官司贏了，私人公司繼續讓你享受地鐵桑拿；官司輸了，私人公司大不了倒閉，破產，裝死。

也就是說，英國鐵路私有化這幾十年，私人資本得到了利益，英國政府得到爛攤子，老百姓得到什麼？破敗不堪的英國鐵路，髒亂差的列車車廂。

只能做個佛系乘客，與其生悶氣，還不如看看書，讀讀報。

英國鐵路回歸國有化，是萬般無奈之舉，因為現實太過殘酷。而那些把「市場無形之手」、「國有化經濟模式落後」、「小政府，大市場」掛在嘴邊的英國」經濟學家「們現在都在裝死了。

當然，誰也無權要求他們負責，怪只怪自己當初信了他們的鬼話。最悲哀的是那些跟着他們起鬨的人，還自以為懂了點什麼經濟學。

英國鐵路私有化的遠景（大餅）是什麼？低廉的票價、快速的旅程、舒適的車廂、準時的時刻表、暢通的手機信號、優質的服務、安全的行車環境……

而這一切，卻在中國實現了。所以，有些人為什麼還要帶着自卑和迷信眼光去仰視西方呢？還在陰陽中國高鐵呢？

英國鐵路私有化徹底失敗是一本教科書，它告訴我們：

國有、私營，兩條腿走路，才能走得穩，走得遠！事關國計民生的領域，絕不能「一賣了之」，「一私了之」。否則就會掉進坑裏。



【本文轉載自微信公眾號「後沙月光」。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

