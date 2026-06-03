特朗普公開撐極右翼候選人　哥倫比亞總統：反對外國干預總統選舉

針對美國總統特朗普星期二就哥倫比亞總統選舉公開表態支持極右翼候選人一事，哥倫比亞總統佩特羅同天通過社交媒體表示反對，並呼籲哥倫比亞民眾不要成為任何人的「奴隸」。



綜合新華社和法媒報道，佩特羅星期二（6月2日）說，當一個國家干涉另一個國家的決策時，自由便不復存在。他呼籲全體哥倫比亞民眾在完全自由的環境中投票。

特朗普在星期二稍早時候，通過社交媒體公開祝賀德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）在哥總統選舉中得票領先，並表示「很榮幸給予其支持」。德拉埃斯普列利亞是來自哥倫比亞極右翼政治團體「祖國捍衛者」的獨立候選人。

德拉埃斯普列利亞涉性別爭議 被法院令公開道歉

另一方面，哥倫比亞一名法官星期二裁定，極右翼總統熱門候選人德拉埃斯普列利亞須就發表帶有性暗示言論及騷擾女記者公開道歉。

2026年5月31日，哥倫比亞總統候選人、極右翼的德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）前往投票。（Reuters）

現年47歲的德拉埃斯普列利亞5月12日接受電台訪問時，展示手機照片並稱，這是「女性為何投票給他」的原因。社交媒體流傳的照片顯示，這名律師出身的總統候選人身穿緊身褲，胯部隆起明顯。

法官指出，他當時不斷要求在場女記者觀看照片，並說出「靠近一點，告訴我你看到什麼」、「別害羞 等話，具有「明顯性暗示」。

涉事記者隨後在社媒平台X發文稱，自己感到「被騷擾和噁心」，批評「完全不尊重我和我的工作」。

法官要求德拉埃斯普列利亞在48小時內公開道歉，並批評這種行為延續「歧視女性的歷史刻板印象」。

德拉埃斯普列利亞隨後在X向記者致歉，但辯稱自己只是「開玩笑」。

初步計票：德拉埃斯普列利亞總統首選人領先

哥倫比亞總統選舉於5月31日舉行。初步計票結果顯示，德拉埃斯普列利亞和左翼執政聯盟「哥倫比亞歷史公約聯盟」候選人塞佩達得票率位居前兩位，將進入第二輪投票。

第二輪投票定於6月21日舉行，得票多者當選總統。新任總統將於8月7日正式宣誓就職。

哥憲法規定總統任期為四年且不得連任，佩特羅不參加本屆大選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

