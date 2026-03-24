哥倫比亞空軍輸機墜毀　增至66死　總統批官僚阻礙救援

哥倫比亞空軍3月23日有運輸機於起飛時墜毀，哥倫比亞空軍司令Fernando Silva稱，飛機上載有114名乘客、11名機組人員，當局仍在調查墜機原因。英國天空新聞報道，當局稱至少1人死亡、77人獲救並被送往醫院，仍有約40人下落不明。路透社其後引述兩名軍方消息指，喪生人數增至66人。



哥倫比亞國防部長桑切斯（Pedro Sanchez）經社交媒體證實，空軍一架C-130型「大力神」（Hercules）運輸機，當天在該國西南部普圖馬約省萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）機場起飛時墜毀。

當地媒體BluRadio引述官方消息人士稱，機上搭載了多達110名士兵，墜機地點距離當地市區僅3公里。桑切斯表示，確切的遇難人數和事故原因尚未確定。哥倫比亞空軍司令Fernando Silva其後稱，機上載有114名乘客、11名機組人員。

總統佩特羅（Gustavo Petro）事發後於社交平台X發文，批評官僚心態阻撓動員軍方救援，指機上的年輕人生命受威脅，揚言會開除失職民事及軍事官員。

路透社報道，C-130「大力士」運輸機於1950年代首次投入使用，哥倫比亞在1960年代末期獲得首批該型飛機。近年來，哥倫比亞根據一項允許轉讓二手或剩餘軍事裝備的法律，利用美國提供的較新型號，對一些老舊的C-130進行了現代化改造。