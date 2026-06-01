哥倫比亞總統選舉須第二輪投票　極右與左翼候選人對決

哥倫比亞總統選舉首輪投票5月31日結束。據完成97.58%的點票結果顯示，無候選人能夠得票過半。極右翼獨立候選人德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）、左翼執政聯盟「哥倫比亞歷史公約聯盟」的候選人塞佩達（Ivan Cepeda）為頭兩位得票最多，將進入定於6月21日舉行的第二輪投票。



2026年5月31日，哥倫比亞總統候選人、極右翼的德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）前往投票。（Reuters）

新華社報道，經點算97.58%選票後，47歲律師、從未擔任過任何公職的德拉埃斯普列利亞，以43.77%的得票率領先；已擔任參議員多年、63歲的塞佩達則得票40.88%。至於居第三位的右翼政黨候選人Paloma Valencia，得票率只有6.91%。

路透社報道，德拉埃斯普列利亞自詡毫無政治包袱，提出了一系列強硬政綱，包括打擊非法武裝組織、要建造10座巨型監獄，以及透過改善教育、醫療和住屋條件來減少貧困等。他批評，塞佩達一旦當選，將延續現任總統佩特羅（Gustavo Petro）的政策。

2026年5月31日，哥倫比亞總統候選人、左翼執政聯盟「哥倫比亞歷史公約聯盟」的候選人塞佩達（Ivan Cepeda）展示選票。（Reuters）

根據哥倫比亞的選舉制度，於第一輪得票逾50%的候選人，將直接當選總統。如無人得票過半，得票率最多的前兩名候選人，將進入定於6月21日舉行的第二輪投票，屆時以得票較多者當選，新任總統將於8月7日宣誓就職。