泰國大選｜為泰黨加入聯合政府惹批評　總理候選人向支持者致歉

與泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）關係密切的為泰黨（Pheu Thai Party）宣布加入保守派政黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領導的聯合政府，引起支持者兩極反應。為泰黨總理候選人裕差南（Yodchanan Wongsawat）向可能感到不安的支持者道歉，但強調這是經黨內部討論及聽取黨員意見後，獲得多數人支持的決定。



裕差南是他信的外甥。《曼谷郵報》報道，裕差南周六（2月14日）在Facebook發文，坦承對於擁有長期執政經驗、推行的政策廣受認可的為泰黨來說，支持與泰自豪黨共組政府是艱難的決定。

他說：「對於任何對此決定感到不安的人，我深表歉意。我已閱讀及聽取所有評論意見，並尊重所有觀點。」

裕差南為首的為泰黨代表周五（13日）與看守首相及泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）會面後，同意加入泰自豪黨主導的執政聯盟，共組新政府。

裕差南（Yodchanan Wongsawat）是泰國前總理頌猜（Somchai Wongsawat）之子，頌猜是目前在監獄服刑的前總理他信（Thaksin Shinawatra）的妹夫。（X@YodchananW）

此外，針對為泰黨在大選中的成績令支持者失望，裕差南說，為泰黨尊重並接受人民的選擇，今後會竭盡所能兌現競選承諾。

他強調，當前最緊迫的任務是重振國家經濟，改善人民的生活。「我們將分分秒秒不懈地努力，證明我們有能力兌現承諾，重建公眾信心。

「我已準備好肩負起責任。即便我是在（為泰黨）敗選之際步入政壇，我也會與為泰黨站在一起，直到我們攜手贏得勝利的那一天。」

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）2月9日表示，在他領導的泰自豪黨贏得大選後，他將在與鄰國柬埔寨的邊境建造邊境牆，並關閉邊境。(Reuters)

根據非正式計票結果，為泰黨在2月8日的大選中贏得74個國會議席，成為國會第三大黨。泰自豪黨贏得193席，是國會最大黨。上屆大選的大贏家人民黨這次以118席屈居第二；人民黨已表明會當反對黨，不加入聯合政府。

本文獲《聯合早報》授權轉載

