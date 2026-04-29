泰國：批准前總理他信5月11日假釋出獄　無需戴電子腳鐐

泰國司法部假釋委員會4月29日召開會議，審議全國500多名符合條件的囚犯的假釋申請，最終准許76歲的泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）於5月11日獲得假釋，且無需佩戴電子腳鐐。



目前，他信在曼谷空隆普雷姆中央監獄（Klong Prem Central Prison）服刑，刑期一年，已服滿三分之二，符合假釋條件。委員會批准其假釋，主要因其屬於老年囚犯且患有慢性疾病。

獲釋後，他信需接受4個月緩刑監管，3天內需向緩刑監督官報到並持續報到至刑期結束，且需居住在律師申報的住所，其刑期將於9月9日正式結束。

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）在泰國國會9月5日選出新總理前夕，乘坐私人飛機前往阿聯酋杜拜進行身體檢查。(Reuters)

此前，他信因泰國軍方發動政變導致的政府倒台，選擇在2008年流亡海外，還面臨多項指控，並在2023年結束流亡返回曼谷，最終被法院判囚8年，因泰王特赦讓刑期減至1年。但他信入獄不到24小時就因不適申請保外就醫，因此實質未有在監獄服刑。最高法院於2025年9月9日裁定他信須重新服刑一年，刑期至2026年9月9日結束。

由於他信過去二十年在泰國政壇的核心地位，此次假釋決定具有較高政治敏感性，引發多方關註。