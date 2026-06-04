美國加州身綁炸彈男子被FBI擊斃　挾持人質事件歷12句鐘落幕

美國加州中南部城市貝克斯菲爾德（Bakersfield）的大通銀行（Chase Bank），6月2日遭被指身綁炸彈的男子闖入，並挾持據指8名人質。警方與其對峙約12小時後，疑犯遭聯邦調查局 (FBI) 人員開槍擊斃，所有人質無恙。



2026年6月3日，美國加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）一幢銀行大樓發生挾持人質事件，大批執法人員在場待命。（Getty Imgaes）

美國媒體報道，涉事建築物除有銀行，還設有學區辦公室。該名男子於2日下午闖入大樓，挾持多名人質，有指多達8人。警方與其展開談判，期間曾有兩名人質獲釋。包括市政廳和警察部門在內，周邊多幢建築物被疏散，一些道路也被暫時封閉。

2026年6月3日，美國加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）一幢銀行大樓發生挾持人質事件，大批執法人員在場待命。（Getty Imgaes）

2026年6月3日，美國加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）一幢銀行大樓發生挾持人質事件，大批執法人員在場待命。（Getty Imgaes）

警方在事發區域周圍設立警戒線，並警告民眾遠離。在整個對峙過程中，警局危機談判小組透過電話與疑犯聯繫。至3日凌晨4時20分，疑犯被FBI人員擊斃。

警方表示，調查仍在進行，於未來幾個小時，該地區仍將保持大量警力部署，以便調查人員勘查現場。

2026年6月3日，美國加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）一幢銀行大樓發生挾持人質事件，大批執法人員在場待命。（Getty Imgaes）