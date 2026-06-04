特朗普稱美國成全球「最熱門國家」：習近平對此深表敬佩

美國總統特朗普（Donald Trump）在6月3日播出的紐約郵報podcast訪問中表示，他重返白宮後，帶領美國成為世界上「最熱門的國家」；中國國家主席習近平對他在第二任期內的工作表示了高度敬意。他對訪問的記者說：「如今，你們擁有世界上最熱門的國家，也是世界上最成功的國家。每個人，包括習近平主席，我在中國和他在一起——他都很敬佩我們。」



特朗普在訪問中表示：「我們這次的北京行非常成功，連習近平也非常敬佩他的作為。他對我說：『你這麼快就做到，我從未見過如此情況』」。

特朗普又指，他再度擔任總統時，接手的是一個「深陷困境」的國家，不過他已成功讓美國成為「全世界最熱門的國家」。

特朗普訪華：2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

特朗普的這番說法，呼應他5月訪華期間在自家社群媒體平台Truth Social的一篇貼文。當時他寫道，「習近平認為，美國在他的前任拜登（Joe Biden）執政期間是個『走下坡的國家』，但『如今美國是全世界最熱門的國家』」。