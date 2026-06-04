特朗普：或於周末與伊朗達成協議　屆時霍爾木茲海峽立即恢復通航

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月3日在白宮向媒體表示，美國與伊朗的談判進展順利，協議可能在本周末達成。他又稱，美伊一旦達成協議，霍爾木茲海峽將「立即」恢復通航，但前提是需對個別區域進行掃雷清理。



2026年6月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見傳媒。（Reuters）

稱伊朗攻擊科威特不算大事

特朗普表示，「我聽說談判本身進行得非常順利，實際上是相當順利……如果真能達成協議，那可能會在這個周末揭曉」。

對於伊朗對科威特的最新攻擊，會否影響美國與伊朗的停火協議時，特朗普以「凡事皆有因」回應，指美軍前兩天對伊朗進行了相當猛烈的打擊，「所以有些事情發生是有原因的，而且這種原因通常多少說得通」。

特朗普又稱，伊朗此次舉動「算不上什麼大事」，又指美方掌控了局勢，並迅速將其扼殺在了萌芽狀態。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

內塔尼亞胡：與特朗普存在戰術分歧 但核心目標一致

另外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日表示，他與特朗普有時會在戰術層面出現分歧，但雙方在核心目標上保持一致。

內塔尼亞胡接受美國媒體訪問時稱，他與特朗普每兩天就會通一次電話，雙方有著共同目標，其中包括阻止伊朗獲得核武器，以及確保以色列安全。

談及伊朗戰事時，內塔尼亞胡表示，戰事最終如何結束「仍是一個開放性問題」，但以色列將繼續維護自身安全利益。

特朗普在同日播出的一個訪談節目中證實，他6月1日與內塔尼亞胡通話時曾爆粗口，就以軍打擊黎巴嫩真主黨的行動斥責內塔尼亞胡「瘋了」，但他當時有點惱火，又強調兩人合作非常愉快。