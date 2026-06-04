內塔尼亞胡承認與特朗普存在「戰術分歧」　重申以美有着共同目標

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）週三說，他與美國總統特朗普（Donald Trump）「有時會出現戰術層面的分歧」，但雙方在「核心目標」上保持一致。



內塔尼亞胡星期三（6月3日）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，他與特朗普每兩天就會通一次電話，雙方有着共同目標，其中包括阻止伊朗獲得核武器，以及「解除真主黨的武裝，並使黎巴嫩非軍事化」。

談及伊朗戰事時，內塔尼亞胡稱，戰事最終如何結束「仍是一個開放性問題」，但以色列將繼續維護自身安全利益。

特朗普在週三播出的一檔訪談節目中證實，他週一與內塔尼亞胡通話時爆粗口。

2026年6月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見傳媒。（Reuters）

美國媒體Axios此前引述知情者報導稱，特朗普週一與內塔尼亞胡通話時，用粗話大罵他危及伊朗和平談判。據悉，特朗普說：「你（粗話）瘋了。要不是我，你早就進監獄了。」

不過特朗普在社交媒體上發文形容，此次通話富有成效，以色列同意不派兵前往貝魯特，在途中的部隊也已撤回。

彭博社分析指，特朗普幾個月來一直信誓旦旦宣稱，結束中東衝突的協議指日可待，但以色列堅持推進自身目標，凸顯特朗普對這場危機的最終走向，掌控力其實十分有限。

分析說，美以對如何結束這場戰爭的看法南轅北轍，這種分歧正在危及美伊談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

