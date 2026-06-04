彭博：歐盟料將與中國爆貿易戰　擬事先對民眾及企業發警告

彭博社6月3日報道，歐盟正考慮對中國採取新的貿易限制性措施，預料很有可能會與中國爆發貿易戰，因此計劃事先向民眾和企業發警告。



歐盟委員會上週召集高級官員舉行閉門會議，商討有關貿易事務的下一步行動。報道引述知情人士稱，參與這場會議的官員們一致認為，有必要讓歐洲公眾認識到，歐盟與中國之間的貿易摩擦有可能加劇。

2026年2月26日，歐盟旗幟在在比利時布魯塞爾（Brussels）歐洲委員會總部外飄揚。（Reuters）

歐委會其後在公開表態中表示，歐盟與中國之間的貿易關係已不可持續，並承諾將採取更強有力且更協調一致的應對措施。知情人士表示，歐盟官員們私下已承認中國很可能會作出報復。

歐盟各國領導人將於本月稍後會舉行峰會，評估是否有足夠共識，以授權歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）起草相關的新貿易提案。

中歐關係：圖為2018年6月25日，中歐經貿高層對話在中國北京釣魚台國賓館舉行期間，現場以歐盟旗幟與中國國旗進行佈置，一名出席者在兩面旗幟後方走過。（Reuters）

然而，報道提到，歐盟各界人物雖罕見地展現共識，但歐方在採取一致集體行動方面仍面臨着關鍵的分歧，法國等國家主張對中國採取更強硬措施，但德國等依賴出口的國家則無意激怒中方。