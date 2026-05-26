武契奇訪華｜中塞聯合聲明：反對霸權主義和強權政治

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）應中國主席習近平邀請，於2026年5月24日至28日對中國進行國事訪問。兩國元首25日就共同關心的國際和地區問題深入交換意見，強調推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議的時代價值和世界意義。



新華社報道，塞方高度評價習近平提出的四大全球倡議，認為四大全球倡議為破解全球發展難題、應對國際安全挑戰、促進文明交流互鑒、改革完善全球治理貢獻了中國智慧、中國力量，在加速演進的百年變局中指明了國際關系和人類社會前進的正確方向。

雙方一致同意，當今世界正面臨諸多共同挑戰和關鍵歷史抉擇。中塞致力於推動構建新時代命運共同體，將繼續加強戰略溝通，在聯合國等多邊機制中密切協作，踐行真正的多邊主義，反對霸權主義和強權政治，堅守國際公平正義，推動各方一道發出構建人類命運共同體的時代強音。

中國國家主席習近平2026年5月25日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇舉行會談。（Reuters）

雙方重申，願持續推動經濟全球化進程，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護以世界貿易組織為核心的開放、包容、透明、非歧視的多邊貿易體制，支持世界貿易規則與時俱進，促進貿易和投資自由化便利化。

雙方強調，應通過對話協商和平解決分歧爭端。支持國際社會為推動政治解決烏克蘭危機、恢復海灣和中東地區和平穩定所作努力，呼籲各方全面遵守國際人道法，全力阻止沖突擴散蔓延。