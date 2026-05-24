塞爾維亞總統武契奇抵京作首次訪華行程：政治生涯最重要一次訪問

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）5月24日至28日對中國進行國事訪問，他周日中午抵達北京首都國際機場。這是武契奇首次對中國進行國事訪問，期間將與國家主席習近平和總理李強會晤，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。 武契奇表示，此次訪華是其政治生涯中最重要的一次訪問。



武契奇在訪華前夕會見了中國駐塞爾維亞大使李明。武契奇稱，他期待以此次訪華為契機，鑄牢兩國鐵杆友誼，拓展互利合作，推動新時代中塞命運共同體建設取得更多實際成果，造福兩國人民。

2025年2月17日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在布達佩斯與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）舉行的聯合記者會上發表講話。（Reuters）

武契奇還稱，他高度評價中國的發展成就，認為中國不僅是全球經濟穩健發展的標杆，更是恪守國際原則的典範。中國憑藉一貫的嚴正立場、睿智政策以及卓越的國際聲譽，為維護世界和平、穩定與合作貢獻了巨大力量。在變局加劇的當下，這些品質顯得尤為珍貴。