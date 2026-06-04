北約秘書長呂特：俄羅斯在烏克蘭戰事中陷入絕望

北約秘書長呂特（Mark Rutte）星期三（6月3日）在基輔說，俄羅斯在俄烏戰爭中面臨日益嚴峻的軍事和經濟困境，正變得越來越絕望。



法新社報道，呂特在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky） 共同舉行的新聞發佈會上說：「俄羅斯的魯莽行為由來已久。但隨着烏克蘭繼續保持強硬姿態、不斷創新並取得戰場勝利，俄羅斯的處境也越來越絕望。」

他指出，俄羅斯的傷亡人數不斷攀升，經濟壓力也日益增大，這些都給莫斯科帶來了壓力。

「令人痛心的是，他們沒有絲毫停止的跡象。最近對基輔和烏克蘭各地的襲擊清楚地表明瞭這一點。」

2026年5月22日，俄控盧甘斯克州（Luhansk）舊比利斯克區，盧甘斯克州師範大學一學生宿舍遭夜間襲擊，俄方稱此攻擊是烏克蘭無人機所為。（Reuters）

呂特發表講話後不久，基輔響起了空襲警報，警告俄羅斯可能發動襲擊。

呂特也讚揚了烏克蘭在戰場上取得的進展。「烏克蘭在戰場上越來越成功，不僅在前線，而且在確保能夠摧毀俄羅斯繼續發動戰爭的關鍵能力方面也是如此。」

根據法新社對戰爭研究所資料的分析，繼4月後，烏克蘭5月收復的領土也超過了當月被莫斯科奪走的領土，阻止了俄羅斯數月來的緩慢推進。

澤連斯基敦促北約國家增加防空系統的交付，特別是美國製造的「愛國者」導彈系統和彈藥。基輔方面表示，他們需要這些來擊落俄羅斯的彈道導彈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

