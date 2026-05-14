俄羅斯重申結束俄烏衝突強硬立場　克宮：烏軍首先得撤出頓巴斯

在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）宣稱俄烏戰爭即將結束不到一周後，克里姆林宮重申了結束戰爭的強硬立場，表明除非烏克蘭從東部頓巴斯地區撤軍，否則不會與烏克蘭達成停火協議或進行全面和談。



普京5月9日宣稱這場持續四年多的衝突「即將結束」，但未詳細說明。

2026年5月9日，俄羅斯莫斯科，圖為普京在勝利日閲兵儀式活動當日發表講話。（Getty）

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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12日啟程前往中國進行國事訪問前也告訴記者：「我認為烏克蘭戰爭結束，真的指日可待了。」但他同樣沒有詳細說明。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov周二被要求針對普京的講話作出說明時說，俄烏和美國已就結束戰爭開展了一定程度的三方合作。

他說：「和平進程中積累的這些基礎工作使我們能夠說，和平進程確實即將結束。」但他也說，目前很難提供具體細節。

但佩斯科夫在次日的線上記者會上又重申俄羅斯的強硬立場。他說：

為了實現停火併開啟全面和平談判的窗口……（烏克蘭）澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）總統必須下令烏軍停火併撤出頓巴斯地區。

俄軍目前佔領烏克蘭約五分之一的領土，包括2014年吞併的克里米亞半島、統稱為頓巴斯地區的烏東頓涅茨克和盧甘斯克州，以及南部扎波羅熱州和赫爾松州的大片地區。

澤連斯基不相信普京有意結束戰爭。他周三敦促特朗普訪問北京期間，與中國國家主席習近平討論結束俄烏戰爭的問題。

2026年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔接受路透社採訪時發言。（Reuters）

中國是俄羅斯的緊密經濟和政治夥伴。俄羅斯於2022年入侵烏克蘭後，北京說，它對這場戰爭保持中立立場。

上周，在特朗普斡旋下，俄烏同意停火三天，但停火期間雙方均指責對方違反停火協議，並在停火結束後隨即發動大規模襲擊。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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