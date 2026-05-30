普京：分析俄軍表現後認為俄烏戰爭將結束　惟無法給出具體時間表

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月29日（周五）表示，他此前5月9日關於俄烏戰爭即將結束的言論是基於對俄軍在戰場上取得進展的分析。但他拒絕給出戰爭結束的具體時間表，亦稱西方關於俄羅斯正在準備與歐洲開戰的說法是謊言。



路透社報道，普京重申，任何對俄羅斯構成威脅的地點都會被莫斯科視為合法打擊目標。但他同時表示，俄羅斯仍願意繼續就和平解決俄烏衝突進行談判。

2026年5月29日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在哈薩克舉行的歐亞經濟最高委員會峰會後舉行的新聞發布會上發表演講。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在與高級指揮官會面後表示，基輔正在努力實現削弱和破壞俄羅斯戰爭行動的目標，包括對與石油工業相關的目標進行遠程打擊。

澤連斯基在晚間視訊演講中說，「我們正在積極自衛，重要的是我們要繼續實現我們的目標，主要目標是俄羅斯的後勤保障和石油工業。任何使俄羅斯更難發動戰爭的因素都有助於和平的到來。」