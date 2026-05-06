愛爾蘭監管機構調查Shein　指控其涉將用戶資料傳輸至中國

愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）5月5日表示，中國快時尚電商平台Shein涉嫌將歐洲用戶資料傳輸至中國，已對該公司展開調查。



路透社報道，DPC是歐盟主要的隱私監管機構，擁有處以高額罰款的權力。該委員會表示，將檢視與評估Shein位於都柏林的歐洲、中東及非洲總部，在多大程度上遵守歐盟隱私規範，亦即「歐盟通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation）。

DPC指出，當個人資料被傳輸至歐盟以外的國家時，「歐盟通用資料保護規則」要求資料必須得到與歐盟境內同等的保護。

去年，DPC曾因TikTok在用戶資訊保護方面存在問題，對其處以5.3億歐元（約49億港元）的罰款，並命令該平台暫停向中國傳輸數據，除非其數據處理符合相關規定。

愛爾蘭國旗FotoJetLONDON - MARCH 18_ An Irish flag is held aloft over the crowds gathered to celebrate St Patrick's Day in Trafalgar Squarer on March 18, 2007 in London.（Getty）

DPC副專員Graham Doyle在一份聲明中表示：「DPC近期採取的監管行動，加上其他向歐洲監管機構提出的申訴，讓資料傳輸至中國的問題特別受到關注。」他說，這次調查是DPC的策略性優先事項。

Shein發言人在電郵聲明中表示，他們過去幾個月來一直「積極與DPC就其資料保護方式進行溝通」，重申公司極為重視資料保護，並完全致力於遵守歐盟通用資料保護規則及所有適用的資料保護法律。

自Shein於2023年在都柏林設立EMEA總部以來，這是首次針對這家公司展開的隱私調查。