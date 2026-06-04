五眼聯盟稱中國間諜網上聘人　駐英使館斥無中生有　北京：很諷刺

由美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的情報共享聯盟五眼聯盟（Five Eyes， FVEY）稱中國間諜正積極利用網上招聘平台招募能夠接觸敏感資訊的人員後，中國駐英國大使館發言人對此予以強烈譴責，稱所謂「中國間諜威脅」指責純屬無中生有、惡意誹謗。中國外交部發言人毛寧周四（6月4日）表示，作為全球最大的情報合作聯盟，「五眼聯盟」長期以來在世界各地開展大規模系統性的間諜活動，這樣一個組織卻指責所謂「中國間諜威脅」，這本身就很諷刺。



中國駐英國大使館發言人稱，必須指出，「五眼聯盟」是世界最大的情報組織，其成員在世界各地肆無忌憚地進行間諜竊密活動，它們才是愛好和平國家的真正威脅，「我們奉勸英方立即停止這種自編自導、賊喊捉賊的拙劣表演，否則只會自取其辱」。

中國駐英國大使館：圖為2008年8月8日，中國駐英國大使館的外觀。（Getty）

路透社報道，五眼聯盟周三發布名為《守護我們的秘密》的聯合公告，稱中國軍事情報機構正利用各種職業網站和在線招聘服務，將政府人員、軍方人員或任何能夠接觸機密資訊的人員當作目標。

公告稱，中國間諜尤其以國防、外交和情報領域專業人士以及軍事人員為目標，包括駐紮在印太地區的人員，此外，記者、智庫員工或能夠在外圍接觸政府數據的人員也面臨風險。

根據公告，這些間諜採用「積極的在線招募策略」，成功入選者隨後會被迫向「與中國政府有關聯的未指明客戶」提供機密資訊。

公告顯示，被招募者每提供一份報告可獲得幾百到幾千美元不等的報酬，提供越敏感的資訊，報酬越高。

報道指，儘管過去也曾有個別國家發出過類似警告，但這份聯合公告被認為是前所未有。