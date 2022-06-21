中國外交部促五眼聯盟停止政治滲透

中國外交部發言人汪文斌6月21日表示，敦促由美國、英國、加拿大、新西蘭和澳洲組成的五眼聯盟（Five Eyes）停止政治滲透，停止散布涉華虛假資訊，停止不擇手段對華遏制打壓。



中國官媒《環球時報》19日報道稱，據消息人士18日指，五眼聯盟正收集與編造證據，計劃炮製中國政治滲透西方的謠言，以詆毀中國的國際形象。報道指控包括澳洲在內國家的情報機構頻繁接近並騷擾當地華人社區，向他們施壓，誘逼其成為五眼聯盟的線人，又指控五眼聯盟在香港的領事館已幾乎成為干涉和製造顛覆的總指揮部。

汪文斌21日主持例行記者會時回應稱：「我們注意到有關報道，有關國家必須對此作出解釋。」

中國外交部：圖為中國外交部發言人汪文斌6月21日主持例行記者會。（中國外交部）

汪文斌指，說到政治滲透，美英等國向來駕輕就熟，美國打着自由、民主旗號，在東歐、中亞、中東與拉美等地策動顏色革命，製造地區動盪，藉以實現自身地緣政治目標。

他批評包括美、英在內國家政客與反中亂港分子頻繁勾連，美國糾集五眼聯盟國家通過包括發表聯合聲明在內方式對香港事務指手畫腳，美國國家民主基金會充當美國政府馬前卒和白手套，多次干預香港政治議程，企圖把香港變成對內地進行顛覆滲透的橋頭堡，他又主張「這些事實世人人盡皆知」。