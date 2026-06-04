美國國務卿就六四發聲明悼念　北京批言論「詆譭中國」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）6月3日就六四事件37周年發表聲明稱，「歷史無法抹走，相信犧牲的人終有一天會得到平反」。中國外交部周四指責魯比奧歪曲事實、抹黑中國政治制度。



魯比奧在聲明表示：「6月4日，全球紀念中國共產黨派軍鎮壓天安門廣場及周邊數千名和平示威者的37週年。儘管北京當局長期將六四事件視為禁忌並實施地毯式審查，但再多的審查也無法抹去過去，那些為了捍衛言論自由與和平集會等不可剝奪之權利而犧牲的人，終將獲得平反。」

中國外交部發言人毛寜周四在例行記者會上表示：「美方有關錯誤言論歪曲歷史事實，抹黑中國政治制度和發展道路，干涉中國內政。」她補充說：「中方對此強烈不滿，堅決反對。」

2026年6月2日，中國外交部發言人毛寧抨擊民進黨當局為了謀求政治私利，不惜出賣中華民族整體利益，數典忘祖、毫無底線。（中國外交部）

美國國務院每年都會發表六四相關的類似聲明，而魯比奧本人在任參議員期間已多次就中國人權議題指手劃腳，包括新疆問題。他曾指中國「迫害以穆斯林為主的維吾爾少數民族」，帶頭促成制裁法案。2020年，魯比奧曾因新疆和香港問題被中方兩度制裁。