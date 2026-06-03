魯比奧：穆傑塔巴在世且日益活躍　不確定美伊何時能達成協議

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）確認伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）仍在世，而且日益活躍。



穆傑塔巴的父親哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）在2月28日美國和以色列大規模空襲伊朗首日身亡，穆傑塔巴也一度重傷。自接任最高領袖後，他始終未公開露面。

綜合法新社和新華社報導，魯比奧星期二（6月2日）在參議院外交委員會聽證會上說：「有跡象顯示，他正以某種方式越來越多地參與公共事務。」

回答參議員有關美伊談判進展的提問時，魯比奧說，雙方仍在談判，但他無法確定何時能達成協議。美伊自4月8日停火以來，圍繞結束這場席捲中東並引發全球能源危機的戰爭持續磋商，但談判至今未見突破。

魯比奧指出，伊方「已經同意就伊朗核計畫的一些內容展開談判，一個月前，甚至一年前，他們連談都不願談」。

他說，與伊朗的協定「可能在今天達成，可能明天達成，也可能下周達成」，但這「並不保證最終一定能達成一份獲得國會認可的協定」。

2026年5月30日，無人機影片顯示了從阿曼穆薩丹看到的停泊在霍爾木茲海峽的船隻。（Reuters）

魯比奧強調，德黑蘭必須同意重新開放霍爾木茲海峽。這條海峽是海灣石油和天然氣運輸的關鍵航道。「他們必須明確宣佈，『海峽現已開放，我們不收取通行費』。我們將幫助他們清除埋設的水雷，他們也不會向船隻開火。」

這是美國和以色列2月底對伊朗發動襲擊後，魯比奧首次赴國會作證。

魯比奧還說，美方並未提議解除對伊朗的制裁，也未提議允許伊朗動用被凍結的資金，以換取霍爾木茲海峽重新開放。任何制裁減免都必須附帶條件，前提是解決導致制裁出臺的根本問題，即伊朗核計畫。

伊朗方面6月1日稱，鑒於以色列在黎巴嫩的持續軍事行動，伊美談判已暫停。美國總統特朗普（Donald Trump）隨後稱，他已同以黎雙方溝通，聲稱「穩住局勢」，並指美伊談判正「快速推進」，認為「一周內」將與伊朗達成協議，以延長停火期限並重新開放霍爾木茲海峽。

本文獲《聯合早報》授權轉載

