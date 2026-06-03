魯比奧：仍在審查140億美元對台軍售 美國對台政策未改變
撰文：劉耀洋
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美國務卿魯比奧（Marco Rubio）6月2日證實，美國仍在審查140億美元（約1100億港元）的對台軍售案，強調美方對台政策未改變。
美媒《國會山報》（The Hill）報道，魯比奧周二在參議院出席聽證會被問到有關對台軍的情況。他表示，美方去年12月已批准向台灣出售價值111億美元的武器，但140億美元的軍售案則仍在審查中。
參議院民主黨人引述總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾指對台軍售將成為他與中方談判的籌碼，批評相關立場違反1982年列根（Ronald Reagan）政府對台作出的「六項保證」，其中包括「不在對台軍售前徵詢北京意見」。
對此，魯比奧強調美國在對台政策上希望維持現狀，這是美方一直以來的立場，也是現屆政府的立場。
魯比奧表示：「這是（美台）一種非常……微妙的關係，需要加以平衡，但我們對台政策不會改變。」
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