美國「最勇敢男孩」護母遇襲　4天後不治身亡

美國伊利諾伊州一名8歲男童在試圖保護母親免受其男友暴力攻擊時，遭棒球棒擊中頭部，四天後不幸身亡。



事發於5月13日晚。警方接到關於家庭糾紛的報案後，在德索托一處住宅發現男童阿內特（Leland "Lee" Arnett）及其母親施奈德（Deborah Snider）受重傷。兩人被空運至密蘇里州聖路易斯醫院，阿內特4天後傷重不治。阿內特的姨婆Anne Donlan Andrew表示：「他當時正試圖保護母親免遭攻擊。」

36歲的疑犯莫爾蒂里（Marcus Moultrie）已被控兩項一級謀殺罪及一項一級謀殺未遂罪。起訴書指其行為「異常殘暴或兇惡，顯示出極度殘忍」。莫爾蒂里​表示不認罪，目前被拘留，審判定於7月6日進行。

這名英勇的8歲男孩上周四（5月28日）被安葬在內布拉斯加州，他的父親和大家庭都在那長眠。訃告中寫道，他去世後「通過器官捐獻給予他人生命」，「即使離世後，他仍成為他人的奇蹟，他幫助挽救的生命將使他的精神得以延續。」

家屬透露，施奈德此前曾試圖離開莫爾蒂里，但因身處小鎮難以找到安全去處。施奈德目前仍在住院，未能出席兒子的葬禮。