美國迪士尼樂園奪寶奇兵181公斤巨石脫軌 員工捨身擋下保護遊客
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
美國佛州迪士尼樂園（Walt Disney World Resort）園方12月31日表示，一名「奪寶奇兵」（Indiana Jones）主題遊樂設施的工作人員為保護現場遊客，衝到一顆失控的橡膠巨石前方，成功擋下這個重約181公斤的道具，但在過程中受傷。
NBC新聞報導，事發地點為迪士尼荷里活夢工場，遊客當時正準備觀賞「奪寶奇兵壯觀特技秀」（Indiana Jones Epic Stunt Spectacular）。就在重現電影《法櫃奇兵》（Raiders of the Lost Ark）經典橋段時，巨大的彈跳圓球脫離原本的軌道，朝觀眾席方向滾去。
迪士尼員工跑到人群前方正面承受撞擊致受傷：
部分遊客起初似乎將這起突發狀況視為趣味橋段，但短暫的笑聲很快轉為擔憂。就在此時，一名園區員工跑到人群的前方，伸出前臂準備正面承受撞擊，卻仍不敵這顆仿製巨石，被撞倒在地。
儘管他成功阻止道具繼續朝觀眾席滾動，但在遭撞擊後一度倒地不起，其他工作人員隨即趕來協助。
根據迪士尼樂園官方部落格說明，該道具球由橡膠製成，重量約181公斤。完整記錄這起驚險瞬間的影片隨後在網路上瘋傳。迪士尼發言人證實事件確實發生，但未進一步說明事故的確切發生時間，或該名員工的傷勢程度。
迪士尼表示：
我們目前專注於支持這位正在復原中的工作人員。安全始終是我們工作的核心，待安全團隊完成對事件的審查後，該表演環節將進行調整。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】