英國18歲男子遇刺案　馬斯克指警方歧視白人　施紀賢批其煽動分裂

2025年12月，英國一名18歲大學生諾瓦克（Henry Nowak）遭一名23歲的錫克教徒持刀刺死。網上的影片可見，在諾瓦克被刺傷奄奄一息之際，到場的警員卻誤信兇手指控他種族歧視並用手扣將他逮捕，諾瓦克最終失救致死。全球首富，立場傾向右翼的馬斯克（Elon Musk）近日不斷在網上發文表示，諾瓦克當時已瀕臨死亡，卻遭到警方逮捕，這代表英國對白人有偏見。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）則批評馬斯克利用事件「煽動分裂」。



據英國《衛報》報道，首相施紀賢6月4日（周四）在唐寧街會見了諾瓦克的家人，討論如何應對漢普郡警方的行動。此前，這名18歲的學生因被刺傷而奄奄一息，漢普郡警方卻在兇手迪格瓦（Vickrum Digwa）指控其種族歧視後將其逮捕。

會後，施紀賢表示他「深感愧疚」，並承諾將「採取一切必要措施糾正此案中的錯誤」。

馬斯克在網上暗示英國政府歧視「白人」：

馬斯克3日（周三）在網上發文表示：「西方已經建立起一種徹頭徹尾的邪惡國教，在這種國教裏，「種族主義」（racism）的指控竟是最嚴重的罪行，甚至比強姦或謀殺還要惡劣！」

馬斯克指：「所以，如果警察趕到犯罪現場，發現一個英國男孩奄奄一息，而一個移民卻說這個英國男孩是種族主義者，那麼警察就會給這個垂死的英國男孩戴上手銬。」

網上傳出涉事警員隨身鏡頭拍下的案發過程：

施紀賢其後表示，馬斯克正在「干涉我們的政治」，並試圖製造分裂。

馬斯克近來不斷在網上發文談到諾瓦克被殺一案，這些貼文大多使用了極右翼的觀點。

施紀賢強調，「在英國，我們是理性、寬容的民族。當遇到像諾瓦克這樣的可怕案件時，我們會像他的家人一樣保持冷靜。但當Grok網站上出現令人作嘔的圖片時，我們會挺身而出，與之抗爭，因為這才是我們國家的本質。」

施紀賢指的是他的黨友阿薩托（Jess Asato），她已對馬斯克的xAI公司提出訴訟，稱其人工智能工具Grok協助一名用戶製作了她的虛假性感照片。