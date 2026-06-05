世界盃｜FIFA「轉軚」禁可重用水瓶　遭批評無視球迷健康

2026美國、加拿大及墨西哥世界盃舉行在即，國際足協（FIFA）6月4日宣布推翻原本容許球迷攜帶可重用水瓶進場的規定。惟此舉惹來球迷組織的批評，指FIFA將利潤凌駕於球迷健康。



《衛報》4日報道，FIFA以保障球員及參加者安全為由，禁止球迷攜帶透明、可重用的塑膠空瓶進場。

而在去年在美國上演的FIFA世界冠軍球會盃舉行期間，球迷獲准帶水瓶到場，FIFA原定計劃將有關措施擴展至今屆世界盃。

圖為2025年7月13日，車路士及巴黎聖日耳門爭奪世界冠軍球會盃期間，美國總統特朗普暢飲瓶裝可樂，旁邊為FIFA主席恩芬天奴。（Getty Images）

世界盃多個場館的天氣預計非常酷熱，惟FIFA在會場內的飲水機標示不足，因此外界憂慮球迷健康。歐洲足球迷會（Football Supporters Europe）行政總監Ronan Evain稱，在歐洲球場內球迷中暑暈倒的情況日增，警告假如球迷難以取得食水，他們嚴重中暑及脫水的風險就更高。

Evian認為，FIFA的改變決定反映對方以利潤為先，直言FIFA在球迷健康受威脅的情況下仍計劃由出售食水的做法是沒道德。他指FIFA既然去年在世冠盃容許球迷帶水瓶，今次以安全為由禁止就令人難以置信，再加上這屆世界盃已經非常昂貴，他估計球迷可能尋找代替方式，或甚至不敢喝水。

去年舉行的世界冠軍球會盃正值北美洲的夏季，因此FIFA在比賽期間設立供水時間為職球員飲水降溫。圖為皇家馬德里的法國球星麥巴比。（Getty Images）

英格蘭球迷組織Free Lions亦加入批評行列，諷刺FIFA下一步是否禁止球迷帶防曬用品，而是強迫他們在場內購買。組織指，FIFA為球員爭取供水時間，但禁球迷自攜水瓶是難以理解。