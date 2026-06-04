數據看2026世界盃｜門票史上最昂貴　決賽飛比上屆勁翻幾倍?

下週，全球足球迷將迎來四年一度的球壇盛事——由美國、加拿大、墨西哥聯合舉行的2026年世界盃。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）將本屆比賽稱為「人類史上最偉大的盛事」，且不論賽事有多精彩，有史以來最昂貴的門票已令全球球迷望而卻步，美國兩州的州檢察長更對國際足協（FIFA）的票價釐定機制展開調查。與往屆和其他國際性的體壇盛事相比，究竟今屆世界盃票價有多貴？



「動態票價」

本次賽事分佈在美、墨、加三國，共16個城市舉辦，每場賽事票價一般分成四個等級，四級為最低檔門票，但通常只對主辦國本國球迷開售，而且數量極少（英國廣播公司（BBC）估計，這類票僅佔所有門票數量不足1%），一級則為最高級。

本屆世界盃首次採用所謂的「動態定價」規則，官方解釋是票價根據市場需求而實時調整，從開幕賽到決賽，每一輪比賽價格不同之餘，同一輪比賽不同場次也可能因出場球隊、甚至購票時間而變化。

不過，票價實際上的調整規則並不明確，許多人批評國際足協刻意採取這種方法讓定價機制變得不透明。但綜合各媒體報道的票價可見，在新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）主場館舉行的比賽一般票價最高，其次是洛杉磯。去年12月參賽隊伍分組結果公佈後，因應出場球隊的不同，每場比賽價格也不一樣。

根據12月抽籤後公布的定價，決賽門票中最便宜的「支持者超值票」叫價4,185美元（約32,800港元），第二級「支持者標準票」為5560美元（約43,600港元），而一級的「支持者尊貴票」則高達8860美元（約69,400港元）——這一票價4月時被上調至10,990美元（約85,400港元），而到了今年五月初，決賽的一級票價已超過32,000美元（約25萬港元）。

如果忽略僅對本國球迷開售的最低價檔次門票（4級），今次決賽對外國球迷放售的最低檔（三級，category 3）票價（4,185美元）達到卡塔爾決賽（660美元）的6倍，此外其他各輪比賽也幾乎都成倍增長。

而在此之前，卡塔爾已經是有史以來票價最高的一屆世界盃。縱觀1994年（即上一次美國舉辦世界盃以來的賽事）以來，從法國、日韓、德國、南非、巴西再到俄羅斯，無論主辦國的物價水平，幾乎每一屆世界盃決賽價格都在上漲，而但從未出現本屆世界盃如此大的漲幅，即便按照通脹水平對票價進行調整後亦是同樣。

如果看FIFA每一次世界盃週期的收入情況，票務收入的增幅同樣是前所未見。歷來世界盃整體收入基本由電視轉播權、票務和住宿收入、贊助商和官方授權商品這四大部分組成，而在本屆世界盃前，佔比最高的一直是電視轉播權收入，票務收入甚至不及FIFA從Adidas、可口可樂、Visa、百威等贊助商的合約所得。

上一次卡塔爾世界盃的票務與住宿收入創下9.5億美元（約74.42億港元）的歷史新高，而本屆預期會是前者的3倍。

得益於此，本屆世界盃將成為FIFA有史以來收入最高的一屆，按照該機構公佈的收入預期，2023-2026年這個世界盃週期總收入將達到130億美元（約1018億港元）。研究體育賽事的經濟學家、美國聖母大學（University of Notre Dame）商業與經濟大學名譽教授Richard Sheehan則估計，最終收入可能達到150億美元（約1175億港元）之高。

英國《衛報》將其稱為體育史上最賺錢的賽事。作為全球三大體育盛事之一，有來自全球196個代表團參加的2024年巴黎奧運會營收額為52.4億美元（約410億港元），與世界盃相比仍然相形見絀。

不過，天價門票也令許多忠實足球迷望而卻步，畢竟除了門票外，酒店和機票價格也都大幅上漲，一些分析認為最終票務和酒店收入不及FIFA預期。根據《時代週刊》的調查，16個主辦城市的酒店業從業者均表示預訂量不及預期。