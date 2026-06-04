世界盃前墨西哥爆大型示威　教師法官為「五斗米」聚集街頭｜有片

墨西哥城即將舉辦2026年世界盃揭幕戰之際，教師與退休法官發起的大規模抗議、道路封閉以及臨時施工工程，讓這座首都陷入混亂。路透社6月3日報道，數百萬居民因此面臨通勤延誤與複雜的繞行路線。傳媒報道的影片顯示，現場有示威者手持錘子敲打教育部鐵閘。報道指，某些人穿過欄杆，強行進入教育部大樓進行破壞活動。



阿茲特克體育場11日將舉行由墨西哥對南非的世界盃揭幕戰。墨西哥將主辦13場世界盃比賽，其中5場在首都舉行，瓜達拉哈拉與蒙特雷各舉行4場。為迎接這項全球最大體育賽事，墨西哥城已展開多項基礎建設工程。然而，墨西哥城最大且最繁忙的貝尼托胡亞雷斯國際機場翻修工程，地鐵系統與主要道路的維修工作亦仍未完工。而且，機場一座行人天橋的金屬結構2日倒塌，導致一名司機受傷。

在全球矚目之際，教師及其他團體持續發起遊行並封鎖主要幹道。他們表示，這些抗議活動與世界盃無關，但若總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的政府未回應訴求，抗議行動可能進一步升級。

墨西哥城即將舉辦2026年世界盃揭幕戰之際，教師與退休法官發起的大規模抗議、道路封閉以及臨時施工工程，讓這座首都陷入混亂。路透社6月3日報道，數百萬居民因此面臨通勤延誤與複雜的繞行路線。（Youtube@nmasunivision）

作為全國教師工會中的激進派系，全國教育工作者協調委員會（CNTE）已在社交媒體上發聲明威脅，將在世界盃開幕當天發動大規模示威。該組織要求政府兌現競選承諾，廢除2007年改革公共部門員工退休金與社會保障制度的法律，並提高薪資。

抗議活動主要集中在起義者大道（Insurgentes）與改革大道（Paseo de la Reforma）這兩條最繁忙且最具代表性的主要道路。首都其他地區的教師也封鎖道路，造成交通嚴重壅塞，令通勤者不堪其擾。示威者2日還推倒位於改革大道上的大型足球員雕像。

與此同時，在墨西哥城市中心，退休法官與地方法官亦發起抗議，要求在2024年司法改革重組司法體系後，獲得遣散費與退休金。