HSBC滙豐涉協助前黎巴嫩央行長挪用數億美元 遭法國當局起訴
撰文：張涵語
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法國《世界報》（Le Monde）6月4日（周四）報道，英國滙豐銀行（HSBC）瑞士子公司因涉嫌協助黎巴嫩前央行行長Riad Salameh挪用3.3億美元（約25.74億港元），在法國巴黎遭起訴。滙豐被指控犯有組織洗錢罪及共謀犯罪，包括挪用公款、違反信託義務和賄賂公職人員等罪行。
瑞士總檢察長指控，曾擔任黎巴嫩央行行長的Riad Salameh及其兄弟涉嫌將逾3億美元的資金從黎巴嫩央行轉移到以Forry Associates名義開設的滙豐銀行瑞士帳戶。據悉，這些交易發生在2002年至2015年間。
隨後數億美元從Forry Associates轉移到Riad Salameh兄弟控制的瑞士銀行帳戶。 2021年，瑞士金融市場監理機構（Finma）就滙豐銀行與黎巴嫩客戶相關的案件啟動執法程序，並於2024年發現，瑞士和黎巴嫩之間相關交易嚴重違反反羅洗錢規定，並下令對其高風險客戶關係進行審查。
Riad Salameh此前否認了所有不當行為的指控，他在2021年向英媒表示，「我的誠信從未受到質疑。我的錢一直都是合法所得。」
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