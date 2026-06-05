美20歲大學生遊日失蹤7天　最後現身京都車站　父母心碎急尋愛子

日本京都近日發生一宗外國遊客失蹤事件。一名20歲美國男子在家族旅行期間獨自離開下榻飯店後失去聯繫，至今下落不明。由於失聯已近1週，家屬心急如焚，京都府警方也持續在周邊山區展開搜索，並呼籲民眾提供相關線索。



京都府警方表示，20歲美國籍男子詹姆斯（James "Weston" Higginbotham），5月29日傍晚6點左右，獨自離開飯店後下落不明。他的家人心急如焚，隔日隨即通報京都府東山警察署。警方調閱監視器後，發現詹姆斯失聯當日晚間8點獨自走在京都府山科區的道路上，最後露面是在京都車站。警方3日派出約50人前往附近山區搜索，但一無所獲。

美國籍男子詹姆斯的尋人啟事。（Facebook@Nancy Higginbotham）

失蹤男大生家屬焦急發聲：情況十分緊急

詹姆斯就讀於美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）。為了慶祝弟弟畢業，近日與家人一同前往日本旅行。他的母親南西（Nancy Higginbotham）與父親基斯（Keith Higginbotham）在兒子失蹤後，持續透過社群媒體呼籲網友提供線索。南西在一則貼文中感謝日本政府和網友們的幫忙，並澄清兒子並非因出去狂歡而遭到警方逮捕。

大學生京都失蹤近一週 雙親心急如焚盼歸來▼▼▼

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南西透露，兒子是一名經驗豐富的登山者。她研判兒子可能從京都站搭車前往京都東部地區，並刻意選擇較為安靜的步道行走。她也表示，兒子近期情緒低落，因此情況十分緊急，呼籲位於相關地區的民眾協助留意飯店、咖啡廳、青年旅館、車站，甚至偏遠山區等地點，是否發現詹姆斯的行蹤。

詹姆斯身高188公分，體型中等。失蹤時留著一頭長金髮，身穿印有「Save the Bees」字樣的白色T恤，以及淡紫色長褲，並攜帶一個米色手提袋。據了解，他隨身攜帶的物品包括手機和少許現金。

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