大嶼山鳳凰徑行山失蹤｜51歲男仍下落不明　警發相呼籲提供消息

一名51歲男子昨早（27日）往獨自往大嶼山鳯凰徑遠足後，下落不明；其妻子今早（28日）報警。警方傍晚呼籲市民提供消息，事主姓陳（51歲），昨日（27日）上午在南大嶼郊野公園鳳凰徑第八段最後露面後失蹤，其身高約1.7米、重約70公斤、中等身材、圓面型、黃皮膚及蓄黑色短曲髮；最後露面時戴眼鏡、身穿白色長袖上衣、卡其色長褲及黑色鞋，攜有一個黑色背包。



任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過其蹤，請致電3661-8039或9020-6542、或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組、或與任何一間警署聯絡。



失蹤姓陳（51歲）男子。（警方提供）

失蹤男子的妻子，於今早約8時45分報案，指其丈夫昨日獨自往大嶼山鳯凰徑第8段遠足後，一直未歸。

據了解，事主昨早約9時10分出發，表示會行鳯凰徑第8段，途經石壁水塘及狗嶺涌；惟其後失去聯絡。救援人員接報後，今早在狗嶺涌集合，登山搜索；消防員同時出動無人機及消防犬協助，並通知飛行服務隊候命。

今早所見，消防處出動無人機協助搜索。（馬耀文攝）

今早所見，消防出動無人機協助搜索。（馬耀文攝）

資料顯示，鳳凰徑第8段的起點在狗嶺涌引水道，該段大部份是平路，其後經上落至羗山道，再到石壁水塘作終點，全長約5公里，以五星難度計算，屬一星。

天文台昨日（27日）曾錄得最高氣溫33.7度，是今年以來的最高紀錄。今日（28日）亦錄得33.2度，其中大嶼山赤鱲角機場的分區氣溫達34.5度。

今早所見，救護車在場候命。（馬耀文攝）

今早所見，消防處無人機系統裝載車到場。（馬耀文攝）