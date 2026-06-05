習近平唔老撾國家主席　就推進兩國命運共同體建設提4點看法

中國國家主席習近平6月5日在人民大會堂，同來華進行國事訪問的老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。



習近平再次祝賀通倫連任老撾人民革命黨中央總書記和老撾國家主席，指出中方始終將老撾視作周邊外交重要方向，堅定支持老撾走符合自身國情的社會主義道路，願同老方弘揚傳統友誼，深化互利合作，密切團結協作，推動中老關係實現新的躍升，攜手打造新時代全天候中老命運共同體。

2026年6月5日，中國國家主席習近平在人民大會堂東門外廣場，為來華進行國事訪問的老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行歡迎儀式。（新華社）

提4點看法

習近平就推進中老關係和兩國命運共同體建設不斷向高標準、高質量、高水平邁進提出四點看法：包括要堅持社會主義方向、要築牢互利合作基石、要鞏固人民傳統友好、要加強對外政策協調。

通倫表示，老方衷心感謝中國黨、政府和人民對老撾的深情厚誼和寶貴援助。中國已成為社會主義制度和發展中國家的引領旗幟，成為維護世界和平和推動構建多極世界的中流砥柱。中國的發展為包括老撾在內的廣大發展中國家提供可資借鑑的寶貴經驗。

2026年6月5日，中國國家主席習近平在人民大會堂東門外廣場，為來華進行國事訪問的老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行歡迎儀式。（新華社）

通倫指，老方高度贊同並支持提升雙邊關係定位，願同中方築牢高水平政治互信，密切國防和執法安全合作，共同打擊網賭、電詐等，深化經貿、投資、礦產資源開發、清潔能源、數字經濟、現代農業、生態環境等領域合作，加強人文交流，推動新時代全天候老中命運共同體建設邁向更高水平。