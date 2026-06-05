萬國來華之際習近平反向訪朝：中國對金正恩的妙用剛露端倪

中國國家主席習近平將於6月8日至9日訪問朝鮮，這是習近平時隔7年再次訪問朝鮮。2026年以來北京進入繁忙的外交接待季，各國領導人紛紛訪華，僅上半年訪華的外國國家元首和政府首腦就有十多位， 由於忙於接待，習近平在2026年上半年並沒有出國訪問的活動安排。

但就在各國政要籌劃訪華時，作為今年的首次出訪，習近平6月8日至9日選擇前往朝鮮。也就是說，各國領導人忙着訪華，中國領導人卻獨獨去了朝鮮。

而且此次訪問是單獨訪問，訪問訊息由中國共產黨負責外交的中聯部發布，並非中國外交部。中國外交部長王毅今年4月已經訪問朝鮮為習近平此行做鋪墊。當時王毅公開提到今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，要舉行一系列的慶祝活動。習近平此次訪問應該是系列活動的一環。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閲兵式。（Reuters）

問題是五年前，條約簽訂60周年紀念，中朝並沒有舉行大規模慶祝活動。2016年7月11日條約簽署55周年之際，只有中國國家主席習近平與朝鮮領導人金正恩互致賀電，也沒有大規模慶祝活動。此次高調慶祝條約簽訂65周年到底是為了什麼？

在國力如日中天的當下，中國為什麼如此重視朝鮮，重視《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念？

這背後是中國對金正恩的妙用剛剛開始。

2025年9月3日，朝鮮領導人金正恩（左）在北京參加紀念二戰結​​束80周年閲兵式。圖為中國國家主席習近平與金正恩互動。（Reuters）

《中朝友好合作互助條約》最重要的條款是共同防禦條款，該條款明確規定若一方遭受武裝進攻，另一方將提供援助自動觸發。朝鮮戰爭結束後，1961年中朝簽訂的這一條約不斷自動續簽，被認為是中國為朝鮮繼續提供軍事保護的保障，是為了平衡美韓軍事同盟。一直以來，朝鮮長期需要中國的援助。但沒有任何一個國家結交朋友是為了無私付出。

養兵千日用兵一時，在中美結構性矛盾日漸加劇，中美有可能陷入衝突的當下，朝鮮的對華軍事同盟作用前所未有凸顯。

一旦中美陷入衝突，朝鮮的安全屏障作用尤為重要，戰時可以避免中國陷入「雙重包圍」，使美日韓軍事同盟不能完全聚焦於中國，且朝鮮的核武與導彈能力構成對美國「第一島鏈」戰略的非對稱制衡。關鍵時刻朝鮮甚至可以直接威懾日韓並牽制駐日駐韓美軍。

2019年6月習近平曾訪朝：圖為習近平與朝鮮領袖金正恩登上汽車，並向在場夾立道歡迎的民眾揮手。（路透社）

被美國制裁得體無完膚的朝鮮，除了助力中國成功崛起別無選擇。在中國最需要軍事支援的時刻，在中國實現國家統一和民族復興的道路上，朝鮮是唯一可以名正言順對中國起到軍事助力作用的國家。

更加重視《中朝友好合作互助條約》是基於中國的確有求於朝鮮的現實。更加大張旗鼓慶祝條約簽訂65周年，是為了提醒朝鮮，中朝面臨的國際環境決定了隨時都有可能激活該條約。

更為重要的是，朝鮮在3月的最高人民會議上通過了新版《憲法》，正式在制度層面落實了金正恩提出的「敵對兩國論」路線。新憲法刪除了所有與「祖國統一」、「北半部」等相關的統一敘事表述，並在憲法第二條中首次增設領土條款，明確將朝鮮南部與「大韓民國」接壤。

朝鮮在俄烏衝突中派兵支持俄羅斯，提供大量彈藥助力俄羅斯，證明了自己的軍事價值。圖為2025年9月3日，俄羅斯總統普京與金正恩在北京舉行會談，金正恩並登上俄方專車（KCNA via REUTERS）

朝鮮首次在法理上將自己定位為獨立於朝鮮半島南部的國家，並明確使用韓國的官方名稱「大韓民國」。這是放棄統一的明確信號。二戰以來朝韓雙方為了吃掉對方不惜動用武力，但是當朝鮮明確放棄統一承認對方時，朝韓對抗的基礎就已經動搖了。這將為朝鮮半島從停戰冷和平狀態轉向終戰和平狀態打下基礎。未來必將引發一連串連鎖反應。

美國在亞太的兩大力量抓手一個是韓國，一個是日本。美國牢牢抓住韓國的基礎是協助韓國抵禦朝鮮的統一進攻。現在朝鮮不統一了，韓國還需要美國嗎？毫無疑問，朝鮮現在的作為將大大削弱美韓同盟存在的價值。

從鬥爭大局來講，這種削弱美國陣營力量的行為極大利於中國。金正恩的這一主動作為，的確值得中國領導人親自走一趟共商機宜。