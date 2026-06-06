小泉進次郎晤印尼防長　雙方同意就出口護衛艦展開磋商

共同網引述日本防衛省消息報道，防衛大臣小泉進次郎6月5日（周五）與印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）在東京會談期間達成共識，雙方同意就日本向印尼出口朝霧級護衛艦的可行性展開會談。



據報道，日本過去一段時間一直在尋求深化與印太地區安全夥伴（包括菲律賓和新西蘭）的防衛武器合作，以應對中國不斷增強的軍事實力。

今年4月，日本修訂了防衛裝備和技術轉移的三項原則及相關實施細則，放寬了武器出口限制。

2026年6月5日，日本東京，防衛大臣小泉進次郎（右）與印尼國防部長沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin，左）舉行會談。（X@shinjirokoiz）

根據修訂後的規則，日本可以向已與東京就保密資訊和其他安全事項簽署協議的國家出口武器，包括護衛艦。

日本防衛省表示，在會晤中，印尼防長沙夫里表達了在推動防衛裝備和技術合作的意願，包括讓日方出口海上自衛隊的護衛艦。

小泉進次郎與沙夫里同意利用5月建立的工作框架，討論與潛在轉移、培訓、保養和作戰需求相關的問題。

日本與印尼已就防衛裝備轉讓達成必要協議。

據報道，朝霧級DD-151護衛艦於1988年開始服役。該級艦艇可搭載巡邏直升機，並配備反潛導彈等系統。

過去，它們曾被部署在索馬里沿海執行反海盜任務。該級首艦已於今年3月退役。

日本與印尼正商討出口已退役的朝霧級DD-151護衛艦：

5月31日，在新加坡舉行的香格里拉對話安全論壇期間，小泉純一郎與菲律賓国防部长特奧多羅（Gilberto Teodoro）達成共識，盡快將退役的阿武隈級驅逐艦移交給馬尼拉。

此外，日本也正與新西蘭就出口其先進的最上級護衛艦的可行性進行談判。新西蘭也在考慮引進英國的31型護衛艦，並計劃在2027年底前做出最終選擇。