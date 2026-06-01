中日外交高層隔空交鋒　北京斥日本防相否認走向「新型軍國主義」

中國外交部發言人林劍在6月1日例行記者會上，嚴詞批評日本防衛相小泉進次郎日前在亞洲安全會議（香格里拉對話會）的言論，指其說辭毫無根據，並質疑日方刻意迴避歷史罪責，企圖掩蓋軍事擴張野心。



林劍指出，日本最新防衛預算已突破9萬億日圓，連續14年刷新戰後歷史最高記錄，人均防衛費達到中國的3倍，防衛費佔GDP比重已飆升至2％，甚至還要進一步提升至3.5％。日本防衛省過去5年的軍工訂單額增至3倍。日本現政府執政以來，加快部署中遠程進攻性導彈，放開殺傷性武器出口，推動修改憲法和安保三檔，企圖進一步突破國際法國內法規制，挑戰戰後國際秩序。

小泉進次郎於5月31日在新加坡發表演說時，未點名反駁中方指控，強調「和平國家的步伐不會因虛假主張而動搖」。他暗指中國擁有核武與戰略轟炸機卻批評日本，情況奇怪，並稱日本作為和平國家的歷程已獲國際肯定。

2026年5月31日，日本防衛大臣小泉進次郎在新加坡舉行的香格里拉對話會上發表演說。（Reuters）

林劍質疑小泉進次郎刻意回避歷史罪責，選擇性忽視有關事實，反而企圖倒打一耙、混淆視聽，究竟是心虛，抑或是企圖掩蓋自身軍事擴張的野心，指在這種情況下，日方所謂的「對話」也是虛偽，只是擺姿態、裝樣子，沒有任何誠意，國際社會必須高度警惕，共同防範和堅決遏制「新型軍國主義」成勢為患。