中日外交高層隔空交鋒 北京斥日本防相否認走向「新型軍國主義」
撰文：韓學敏
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中國外交部發言人林劍在6月1日例行記者會上，嚴詞批評日本防衛相小泉進次郎日前在亞洲安全會議（香格里拉對話會）的言論，指其說辭毫無根據，並質疑日方刻意迴避歷史罪責，企圖掩蓋軍事擴張野心。
林劍指出，日本最新防衛預算已突破9萬億日圓，連續14年刷新戰後歷史最高記錄，人均防衛費達到中國的3倍，防衛費佔GDP比重已飆升至2％，甚至還要進一步提升至3.5％。日本防衛省過去5年的軍工訂單額增至3倍。日本現政府執政以來，加快部署中遠程進攻性導彈，放開殺傷性武器出口，推動修改憲法和安保三檔，企圖進一步突破國際法國內法規制，挑戰戰後國際秩序。
小泉進次郎於5月31日在新加坡發表演說時，未點名反駁中方指控，強調「和平國家的步伐不會因虛假主張而動搖」。他暗指中國擁有核武與戰略轟炸機卻批評日本，情況奇怪，並稱日本作為和平國家的歷程已獲國際肯定。
林劍質疑小泉進次郎刻意回避歷史罪責，選擇性忽視有關事實，反而企圖倒打一耙、混淆視聽，究竟是心虛，抑或是企圖掩蓋自身軍事擴張的野心，指在這種情況下，日方所謂的「對話」也是虛偽，只是擺姿態、裝樣子，沒有任何誠意，國際社會必須高度警惕，共同防範和堅決遏制「新型軍國主義」成勢為患。