日本地震「防衛大臣失蹤」？小泉進次郎遭爆吃高級燒肉喝酒2小時

日本政壇爆發爭議！20日東北外海爆發規模7.7強震，並引發海嘯，身為防衛大臣的小泉進次郎雖然公開表示防衛省密切關注，將全力應對災情。然而，他被曝當時人在高檔燒肉店用餐，大啖牛排、帝王蟹等料理，引發不少批評。



強震海嘯威脅 小泉進次郎吃美食惹議

日媒《週刊文春》報導，當天強震爆發時，小泉進次郎正在防衛省內，與英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）會面，時刻關注有關地震與海嘯的資訊。晚間6時左右，原本預期小泉會留在防衛省，致力於應對災害，但他卻離開前往東京一處餐廳。

日本20日爆發規模7.7強震，並引發海嘯，防衛大臣小泉進次郎被抓包人在吃高級燒肉喝紅酒。強震發生時，小泉進次郎正在防衛省內，與英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）會面。（示意圖/GettyImages）

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知情人士透露，小泉進次郎與黨政人士，在東京一家知名高級燒肉聚餐。小泉等人被安排在包廂用餐，點選含有菲力（Filet mignon）、烤牛排、帝王蟹等奢華套餐，最後一道菜則是鮑魚。此外，小泉一行人還開了至少三瓶紅酒，用餐約兩小時後才離開。

報道指出，強震發生後餘震不斷，日本氣象廳也發布海嘯警報。首相高市早苗表達她的危機感，迅速返回官邸成立聯絡室，連續召開兩場記者會呼籲沿海居民撤離；身為防衛大臣的小泉進次郎卻在這段時間裏，享用高級料理與喝紅酒。

曾傳官員建議取消聚餐行程 小泉進次郎拒絕

事實上，一名防衛省高官透露，曾有人建議小泉進次郎取消原定的聚餐行程，以應對災害為「首要任務」。不過這項建言卻被小泉大臣拒絕，照常前往餐廳用餐。在隔天（21）日的記者會中，小泉表示：「防衛省和自衛隊將繼續保持警惕，並採取一切必要的預防措施來應對未來可能發生的情況。」

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一名自民黨官員表示，防衛大臣是自衛隊的指揮官，而自衛隊又處於災害應對的第一線。雖然小泉進次郎在強震第一時間就向防衛省和自衛隊下達指示，不過這些都是例行性的「標準程序」。在情況瞬息萬變、損失程度不明朗的情況下，小泉卻悠閒地吃肉喝酒，是缺乏危機意識的表現。

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