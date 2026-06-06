韓國地方選舉爆選票不足　選管會遭批預算多卻印量減半　朝野促查

6月3日舉行的韓國地方選舉爆出部份票站未有足夠選票的風波，導致當地數以千計民眾示威，更有要求重選的聲音。據韓媒指，韓國中央選舉管理委員會（簡稱選管會）從各地方政府領取預算，選票印製量卻僅得一半，被批管理不當，且引致容易出現選舉舞弊論。朝野均要求徹查。



據選管會指，在全國1.43萬個票站中，有50個投票站在用完選票後出現不足情況，22個票站曾因此暫時停止投票。

爆出爭議的票站不少在首爾，韓聯社指，首爾松坡區、江南區、廣津區部份票站一度選票告罄，導致選民無法即時投票，選管會要向選民發放號碼票，讓選民等待選票運抵後投票，松坡區部份票站要把投票截止時間由原定的下午6時延遲至下午10時。事件引發5日晚上首爾點票中心外有逾6000人集會，要求重新投票。

圖為2026年6月6日，韓國首爾的點票中心外有大批民眾集會，要求重新舉行地方選舉，以平息選票不足的爭議。（Reuters）

為何會「選票不足」？

韓國選管會為憲法上的獨立機構，在風波後遭到執政黨、在野黨批評。韓國選舉設有提早投票制度，部份選民在正式選舉日前已經投票，據選管會官員指，這次的提早投票率甚高，結果部份票站在準備正式選舉日的選票時，印刷量反而只夠供應一半合資格選民。

韓國《中央日報》報道指，中央選管委此前向下級地方選管會給予的指導方針為「須確保正式選票達到選民總數至少50%以上」，結果松坡區僅按照區內選民總數約50%比例印製正式選票，廣津區、江南區也分別僅50%、55%。報道稱，選管會過去以「製作選民總數1.1倍選票」為理由，從各地方政府處領取盆滿缽滿的預算，如今實際印量僅有一半，招致批評。

2026年6月3日，韓國首爾選務人員在點算地方選舉選票。（Reuters）

報道又引述來自選管會的相關人士稱，由於2022年某政黨黨首支持者在投票站搶奪剩餘選票，並提出選舉舞弊質疑後，選管會方面「致力於減少剩餘選票數量」，且要把剩餘預算返還給地方政府。

韓聯社報道，事實上首爾松坡區地方選管會當天早上已注意到選票短缺問題，但內部訊息共享不足，導致訊息未傳達至為選舉提供行政支持的行政安全部。

當地學者、韓國明知大學教授鄭會玉指，選舉管理的失敗，反而會進一步助長選舉舞弊論出現。

朝野促徹查 會否重選？

風波鬧大後，韓國中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽6日就事件致歉，並表示將辭職。他指選管會秘書長許鐵熏也已表明辭意，將對事件負責。

執政黨與在野黨的表態也備受關注，尤其是當地出現「要求重選」的聲明。在選舉日後的凌晨，最大在野黨、國民力量黨黨首張東赫曾拜訪盧泰嶽，當面要求停止點票及重新舉行選舉，不過由於選舉結果公布後，在最受爭議的首爾選區，首爾市長一職由在野國民力量黨的候選人吳世勳（Oh Se-hoon）贏下，成功連任，在野黨派還會否要求重選備受關注。

在最新表態中，張東赫6日早上表示要求國會介入調查，以設特別檢察官調查。他又提議修改選舉法，並成立機構以改革選管會。

政府方面，韓國總理金民錫也稱應透過國會調查或獨立檢察官調查，查明選票短缺原因。

2026年1月21日，韓國首爾，圖為李在明於青瓦台舉行首場新年記者會。（Reuters）

韓媒：選舉後兩黨領袖地位岌岌可危

在這次選舉中，選前外界已估計執政黨會大勝，最終執政黨共同民主黨贏得16個廣域行政區首長席位中的12席，但未能拿下關鍵的首爾市長一職，結果未有如想像中理想，至於在野國民力量黨於多區慘敗，但成功保住重要的首爾市長位置，未有出現最壞情況。

《韓國時報》指，兩黨領袖共同民主黨黨首鄭清來、國民力量黨黨首張東赫均因選舉結果受創，黨內質疑聲音更多，兩人均未願下台。