印度考試醜聞衝擊最少390萬考生　青年怒火指向莫迪政府

印度中央中等教育委員會（CBSE）主辦的全國高中畢業考試及國家考試局（NTA）負責的醫學入學考試（NEET）近期相繼爆出問題。其中，醫學入學考試因考題泄露而於5月被取消，影響超過220萬名考生。印度中央中等教育委員會的數碼化閱卷系統則出現掃描模糊、技術故障、答卷錯配等漏洞，波及約170萬名學生。累計至少390萬青年的人生前途陷入不確定，全國多地爆發學生抗議，要求教育部長達門德拉普拉丹辭職。



調查指，印度中央中等教育委員會今年2月17日至4月10日考試期間倉促推行「屏幕閱卷」系統，將答卷掃描後由閱卷員網上評分。然而，多名學生反映掃描副本筆跡不符、分數異常。

德里大學教師阿普爾瓦南德指：「政府無能並非一次性事件，這次慘敗延續此前國家競爭性考試頻繁泄題的問題。」他批評有關部門「對人民漠不關心，任何異議都被犯罪化」。

2026年6月6日，在印度新德里，蟑螂人民黨（CJP）的支持者舉行靜坐抗議。（Reuters）

政策研究中心學者拉胡爾維爾馬則表示，年輕成年人的經濟焦慮正迅速積聚，「許多人看不到通過教育改善生活前景的可能」。

印度政府目前已於6月3日將印度中央中等教育委員會的主席和秘書調離原職，但教育部長普拉丹留任。反對黨領袖拉胡爾甘地指責此舉是「掩蓋」，要求「罷免教育部長並進行獨立調查」。

與此同時，一個名為「蟑螂人民黨」的網絡諷刺運動迅速走紅，其創辦人號召大規模示威。政府方面，普拉丹稱已「以最高度的嚴肅性和敏感性」處理泄題擔憂，並承諾確保考試體系透明可信。

醫學入學考試的補考定於6月21日舉行，但學生們對官方調查進展和未來公正性仍普遍持懷疑態度。