印度怕醜仔會考驚見全場500女學生緊張到暈低 怕到缺席下場考試
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
印度一名男學生在考試時當場昏倒，不過他昏倒的原因不是熬夜念書太累，而是整個考場有500名女學生，只有他一名男生，讓他太緊張了。
據《印度時報》（Times of India）報道，這名昏倒的男學生叫做馬尼希（Manish Shankar），今年17歲，目前就讀印度比哈爾沙里夫（Bihar Sharif）的一所中學。
2月1日早上，他前往孫達爾加爾（Sundargarh）的考場準備考數學，沒想到卻因考場中的男女比例當場昏倒。
當時考場有500名女學生，卻只有馬尼希一名男生，這讓害羞的他感到超級緊張，當下就出現頭痛、發燒的症狀，最後在考場昏倒。
【同場加映】考試造句寫「爸爸今天有買蘋果」被老師扣分 家長不滿：好冤枉！（點圖放大閱讀）：
+14
馬尼希在送醫幾小時後甦醒，不過醒來後他仍然有發燒症狀，而且還是很焦慮，所以缺席了隔天的考試。就連當地記者要訪問他時，他都還是緊張到說不出話來。
馬尼希的父母與親戚控訴承辦考試的大考中心，認為是他們幫馬尼希把考場安排到全是女生的考場，才會讓他緊張得沒辦法考試。
【同場加映】印度麥當勞打工少年每日跑10km回家 拍片者：聽原因後你會愛上他（點圖放大閱讀）：
+27
不過該單位回應家長指控表示，當初馬尼希填寫報名表時把性別填成女性，因此才會將他分配到全是女學生的考場。
大考中心負責人表示，馬尼希若發現准考證上性別的欄位印成女性，應該盡快提出更正，在收到准考證20天內，學生都還有時間修正資料。
印度捷行航空擺烏龍 50旅客仍未上機 航班竟載着行李直接起飛印度婦耳痕求診 醫生一照驚見「大眼仔」爬出洞口 網民讚可愛韓女網紅遭印度男子當街強吻全程直播！甩身15秒後回頭一看更恐怖「俄羅斯神童」勝印度神童？1歲識睇報紙 降生地球為阻呢場災難印度男童遭眼鏡蛇咬 憤而反擊「咬死」毒蛇 男童無事專家稱奇
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】