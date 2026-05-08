印度9歲女考試不敵繼兄遭諷 偷改成績單遭狠父電鋸割喉燒屍
撰文：TVBS新聞網
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印度近期傳出恐怖的家庭悲劇，有名父親因為不滿9歲女兒偷偷改掉考試成績，竟殘忍地拿電鋸將對方殺害，事後甚至為了滅證而放火燒掉房子，並聲稱女兒是在火災中喪命。所幸警方展開調查後發現火災疑點重重，最終查清真相。
女兒偷改成績單 印度狠父竟持電鋸「割喉虐殺」
新德里電視台（NDTV）報道，這宗事件5月初發生在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦那（Pune）附近的德烏爾岡拉傑村（Deulgaon Raje），兇手是33歲的男子夏萬（Shantaram Chavan）。據悉，夏萬的9歲女兒近期考了全班第2，而大她1歲的繼兄則考了全班第1，後者拿此事嘲諷妹妹，最終前者篡改成績單、將自己改成全班第1，並將繼兄改成全班第2。
夏萬發現女兒篡改成績單後勃然大怒，4日更是拿出電鋸、殘忍地將女兒的喉嚨割開，導致其當場死亡。更可怕的是，夏萬為了滅證，竟先用布包裹女兒的屍體，隨後點火焚燒自家房屋，企圖將全案偽裝成火災意外。
警方透過針對火災的調查迅速發現疑點重重，最終發現真相。後續也將夏萬女兒部分燒焦的屍體找到、送往醫院進行屍檢和DNA檢測。至於殺害女兒的夏萬，他和同謀已經遭到逮捕，相關調查也還在持續當中。
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