特朗普：與馬斯克再度是朋友　他80％時候很出色

據美國有線新聞網報道，當地時間6月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）公開表示，他和美國企業家馬斯克（Elon Musk）已經再度「重修舊好」，變回朋友。



當日，在威斯康星州的一場農業圓桌會議上，特朗普談及他與馬斯克的矛盾稱：「埃隆曾經有過一段糟糕的時期，但現在他又是我的朋友了。」

他還評論稱：「馬斯克有八成的時候很出色，但剩下兩成卻會出現一些糟糕的狀況。」

特朗普提到，本屆政府已經廢除了拜登政府時期定下的電動汽車推廣法案，因為該政策會「重創」美國農業產業。他補充稱，自己本身並不抵觸電動汽車，只是主張購車選擇權應交由消費者自主決定。

2025年11月19日，美國華盛頓特區舉行美沙投資論壇，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等人合影，美國富豪馬斯克（Elon Musk）站在二人中間。（Reuters）

2024年，馬斯克砸重金助特朗普競選總統成功，隨後在特朗普政府出任「政府效率部」負責人。然而，2025年中旬，在馬斯克離開「政府效率部」後，與特朗普之間的矛盾公開化，兩人相互激烈指責。

當時，馬斯克炮轟特朗普「大而美」法案「令人作嘔」，批評特朗普「忘恩負義」，強調如果沒有他的幫助，特朗普無法成功贏得總統選舉，並一度支持彈劾特朗普。

特朗普也公開表態稱對馬斯克「非常失望」，並指責馬斯克是因為拜登政府時期的電動汽車推廣法案被廢止而「發瘋」。他還威脅將終止馬斯克的政府補貼與合同。

2025年9月21日，特朗普與馬斯克在亞利桑那州出席悼念遭槍殺保守派「網紅」查理·柯克的活動時「重逢」，被多家媒體拍攝到並肩而坐、握手交談。

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